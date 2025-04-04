«Очень эффективно. Расскажу с удовольствием», – главком НАТО об ударах ракетами США по России

Анатолий Лапин.  
04.04.2025 09:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 396
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Сюжет дня, Украина


Украина нанесла эффективные удары переданными ей США ракетами ATACMS, но об этом нельзя говорить открыто.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Украина нанесла эффективные удары переданными ей США ракетами ATACMS, но об этом нельзя говорить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Он расхвалил отправленные на Украину системы ПВО Patrio.

«Они работают, сэр. Я могу рассказать вам об этом на закрытом заседании, но это была история успеха. Честно говоря, я сначала немного сомневался. Это сложная система. Мы долго обучаем людей, чтобы они могли ею управлять. Украинцы выставили против нее своих лучших людей и освоили ее как рыба воду. И на самом деле мы сейчас учимся у них некоторым приемам», – сказал генерал.

У него поинтересовались, насколько эффективны ракеты большой дальности, которыми предыдущая администрация разрешила бить по территории России.

«Да, они были очень эффективны, сэр. Я мог бы рассказать об этом на закрытом заседании, но Соединенные Штаты производят очень хорошее оружие. И то, что мы им подарили, было очень, очень эффективным. На закрытом заседании я бы с удовольствием рассказал вам о некоторых вещах, которые они с ним сделали», – резюмировал Каволи.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить