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Украина нанесла эффективные удары переданными ей США ракетами ATACMS, но об этом нельзя говорить открыто.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

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Он расхвалил отправленные на Украину системы ПВО Patrio.

«Они работают, сэр. Я могу рассказать вам об этом на закрытом заседании, но это была история успеха. Честно говоря, я сначала немного сомневался. Это сложная система. Мы долго обучаем людей, чтобы они могли ею управлять. Украинцы выставили против нее своих лучших людей и освоили ее как рыба воду. И на самом деле мы сейчас учимся у них некоторым приемам», – сказал генерал.

У него поинтересовались, насколько эффективны ракеты большой дальности, которыми предыдущая администрация разрешила бить по территории России.