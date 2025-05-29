Визит президента Сербии Александра Вучича в Москву на празднование Дня Победы вызвал раздражение руководства Евросоюза. Что означал этот шаг для самих сербов?

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Петар Кочич, председатель Союза журналистов Воеводины.

Сербия находится между молотом и наковальней, ей угрожают не только из Брюсселя, но и со стороны соседних государств. На территории оккупированного Косово и Метохии проводятся операции по зачистке оставшихся там сербов. Весь Запад напрягся, чтобы уничтожить Республику Сербскую, идёт попытка цветной революции, за кулисами которой стоят пятая колонна и подкупленная часть местной интеллектуальной элиты. Сейчас глаза каждого нормального серба обращены к России, от которой они ожидают спасения! Так было уже не раз за последние несколько веков. Поэтому присутствие президента Вучича на Параде Победы для нас, простых сербов, имеет, прежде всего, психологическое значение. Это придаёт нам сил выстоять до окончательной развязки геополитических игр. Присутствие президента Вучича на праздновании Дня Победы над гитлеровской Германией (и всей нацистской Европой) также показало, что Сербия и сербы непоколебимо продолжают отстаивать свои антифашистские убеждения и историческую правду. Именно народ СССР сыграл решающую и наибольшую роль в поражении Гитлера. Но, и сербы внесли свой вклад в эту великую Победу, понеся многомиллионные жертвы.

У вас, как и в России, почти в каждой семье были те, кто пострадал во время немецкой оккупации. Об этом свидетельствуют и массовые шествия сербского «Бессмертного полка».

Самые крупные военные преступления были совершены на территории коллаборационистского государства — так называемого «Независимого государства Хорватия», во главе с усташским лидером Анте Павеличем. В его состав входили территории современной Хорватии, Боснии и Герцеговины. Под их властью оказалась и часть современной территории Белграда на левом берегу реки Савы. Уже с 10 апреля 1941 года усташи начали реализовывать свою чудовищную идею «решения сербского вопроса» по схеме: треть убить, треть окатоличить, треть изгнать. Чтобы защититься, сербы сначала самоорганизовывались на местах, а вскоре начали вступать в отряды Югославской армии под командованием генерала Драголюба Дражи Михаиловича или уходили к партизанам Тито. До второй половины 1944 года основные бои и самые большие преступления хорватских нацистов происходили именно на этих территориях, при молчаливом согласии немцев и Ватикана. Невозможно перечислить все места казней сербов, евреев и цыган. Самым известным стал концлагерь Ясеновац, где усташи самым зверским образом убили сотни тысяч людей. Усташи создали даже детский лагерь в Ястребарско. Бесчисленны случаи, когда усташи (хорваты и мусульмане) убивали своих соседей-сербов и сжигали целые сёла в Лике, Кордуне, Банье, Далмации, Герцеговине и Боснии. Только в селе Пребиловци возле Чаплины в Герцеговине они убили и сбросили в яму почти тысячу жителей! Самое крупное преступление немецких нацистов на территории Сербии произошло в Крагуеваце, где в качестве возмездия были расстреляны школьники. Немецкое командование издало приказ — за одного убитого солдата расстреливать 100, а за одного раненого — 50 сербских гражданских лиц. Так, в середине октября 1941 года были расстреляны около 3 000 жителей Крагуеваца и окрестных деревень. На православное Рождество 1942 года произошла «Нови-Садская облава», в ходе которой венгерские фашисты убили и сбросили в замёрзший Дунай тысячи новисадцев.

Был ли у сербов шанс освободить свои земли без помощи Советской Армии?

Армия Тито без помощи Красной Армии не смогла бы так быстро занять территорию Сербии, особенно учитывая, что здесь находилась большая концентрация немецких войск, отступавших из Греции, и что в самой Сербии не было значительных партизанских формирований, а Белград и другие крупные города были хорошо укреплены. После взятия Сербии Красная Армия покинула Югославию и направилась через Венгрию к Вене. В этой ситуации наши коммунисты воспользовались моментом. Они подвергли репрессиям десятки тысяч сербов, не вписывающихся в их идеологическую систему. В первую очередь это были зажиточные крестьяне, интеллектуалы, художники, а также многие священники нашей Православной Церкви. Я считаю, что Тито был большой обманкой и для сербского народа, и также для Советского Союза, что подтвердилось в 1948 году, когда он отвернулся от Москвы.

Сейчас Запад фабрикует историю той Великой войны.

Наиболее часто повторяемая ложь — это утверждение, что в освобождении Югославии участвовали украинцы, а не русские, якобы потому, что это был Третий Украинский фронт. Над таким глупым утверждением можно было бы посмеяться, если бы оно не оказывало свое влияние на неокрепшие умы современной молодежи. Ещё одна пропагандистская ложь — что советские солдаты якобы совершали преступления против местных мирных жителей.

Вы упомянули о победе над всей «нацистской Европой».