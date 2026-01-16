Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Юлия Тимошенко ожидаемо, как ветеран украинской политики, превратила заседание суда в свой бенефис – выступив с программной речью, которую транслируют украинские СМИ в прямом эфире.

Тимошенко объявила, что Украина находится в состоянии «гибридной колонизации» со стороны Запада, но при этом объявила Россию «врагом» и «оккупантом».

Так или иначе, обыск у Тимошенко запустил важные процессы на Украине – впервые с начала СВО одной из парламентских политсил открыто нарушен прозападный антироссийский «консенсус».

Циничная Тимошенко в перспективе может занять ту же позицию, что и нынешнее грузинское правительство (не восстанавливает прямые дипломатические отношения, но идет на нормализацию в экономике).

Итак, вот что Тимошенко сказала на суде. Во-первых, это была критика программы Зе-режима:

«Они определились, что стратегией реформ будет «превращение Украины в ресурсный центр Европы». Это цитата. Если это просто высказаться – сырьевой придаток более успешных экономик. И это определено как ключевая позиция!» – сказала Тимошенко.

Она напомнила, что под контролем иностранцев формируется состав Конституционного суда, а также «большинство силовых структур», Нацбанк, таможня и Счетная палата, контролирующая финансовые потоки.

Под управлением иностранных набсоветов работают Энергоатом, Украинские железные дороги, Укрпочта, госбанки.

«Нам сказали, что мы можем защищать весь мир от нашествия, которое идет на нас, но управлять своей страной мы не можем… Мы потеряли 20% временно оккупированной территории, с другой стороны – утратили управление страной», – сказала Тимошенко.

Она уверяет, что обыски – месть партии за «неимоверные усилия, чтобы защитить Украину от, по сути, гибридной колонизации».

«Украинская держава уничтожается всеми доступными инструментами. С одной стороны – враг. С другой – достаточно сильное глобальное корпоративное влияние», – сказала Тимошенко.

Она заверила, что не будет покидать Украину из-за угрозы нового ареста – «я шага из своей страны не сделаю».