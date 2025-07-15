Несколько контрактников Нацармии Молдовы погибли и получили ранения на Украине, куда их направили перенимать боевой опыт, сообщили местные телеграм-каналы.

Похоже ли это на правду? Как соотносится с нейтральным статусом РМ нахождение молдавских бойцов в зоне боевых действий за рубежом? Об этом – в экспертном опросе.

Сергей Ткач, публицист:

– Новость о гибели молдавских контрактников в Телеграме дается со ссылкой на анонимный источник. Минобороны ее опровергло. Неясно, с кем у них был контракт. С Минобороны Молдовы или Украины?

Тут требуется подтверждения. Если журналистам удастся получить дополнительные данные, то событие может обернуться скандалом. Скоро выборы, и повод для критики Майи Санду и ее команды очень хороший.

Большинство граждан РМ выступает за нейтралитет по отношению к конфликту Украины и России, против какого-либо участия молдавских военных в этой войне.

С другой стороны, тема военного сотрудничества Кишинева с НАТО звучит все чаще. Страны Альянса и коллективно, и индивидуально помогают «модернизировать» молдавскую армию. Последний пример – расширение военного сотрудничества с Данией.

Настораживает и свежее заявление СВР том, что НАТО ведет активную подготовку к использованию Молдовы в возможном вооруженном конфликте с Россией. В самом деле, если в прокси-войне с Россией Запад использует Украину, то почему он должен отказываться от использования в нужный момент Молдовы?