Гибель крейсера «Москва». Адекватная версия

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14 апреля исполнилось три года со дня гибели флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва». Обстоятельства трагедии до сих пор носят неясный характер, что служит поводом для вброса всевозможных конспирологических теорий. Одного нельзя отрицать: гибель ракетного крейсера «Москва» стала серьезным ударом по российскому ВМФ за длительный период после трагедии линкора «Новороссийск», затонувшего на севастопольском рейде 29 октября 1955 года в результате мощнейшего (судя по всему, внешнего) взрыва.

Для киевского режима боевая работа и гибель РК «Москва» стала самым стойким и самым массовым пропагандистским мифом, на фоне которого бледнеют баянно-эпичные «Призрак Киева» и когорта украинских бабулек, ловко мечущих банки с домашней консервацией в российские самолеты, ракеты и БПЛА непосредственно с балконов своих квартир.

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Обилие и противоречивость украинских версий ЧП с «Москвой» постепенно привели главарей киевского режима к пониманию, что несогласованность в подаче материала ведет массы к разброду и шатаниям, отчего бандеровским трубадурам было выдано задание — разработать и задвинуть в массы наиболее «достоверный» вариант гибели русского крейсера, благодаря которому ВСУ получало самое выгодное освещение.

С этой целью, в конце марта, в Киеве была проведена онлайн-презентация книги «Охота на крейсер «Москва», в которой трехлетнее пропагандистское брехалово приводилось к общему знаменателю и подавалось как «каноническое».

Для придания пропагандистской фальшивке большей достоверности, автору-письменнику был придан «военный эксперт» из опереточных ВМС Украины, подкреплявший надуванием щёк и деловитой болботнёй «доказательную базу».

Если отжать из презентации «свидомую» лирику об «истории крейсера», «везение и мастерство украинских военных» и прочие выводы, в сухом остатке «эксперты» утверждают, что «Москва» была атакована двумя украинскими ракетами «Нептун», получила две пробоины ниже ватерлинии, в результате чего на крейсере возник пожар, ставший причиной выгорания и затопления российского боевого корабля.

укры якобы бьют “Нептунами” по РК “Москва”

Из чего следует, что «гарпунную» версию гибели «Москвы» в Киеве окончательно похоронили, дабы стяжать всю славу себе, да и версия, если по-чесноку, была слабенькой, поскольку весной 2022 года передачу ПКР и другого наступательного оружия Украине на Западе рассматривали в качестве «казус белли» с Россией.

Отдельно хочется отметить часть презентации, посвященную потерям экипажа «Москвы». Мерзко хихикая, потирая потные лапки и отчаянно интригуя, авторы фальшивки усомнились в официальной версии Минобороны РФ (один человек погиб во время пожара, 27 пропали без вести). Истово уверяя аудиторию, будто «всей правды вам все равно никто не расскажет», собственные данные они не раскрыли, но пообещали потрясти широкие слои общественности в ближайшее время, не уточняя сроков обнародования «обжигающей правды».

Всё дело в том, что трубадуры украинского режима, их западные кураторы, а также «военные эксперты» из числа «россиян с хорошими лицами», до сих пор не договорились о цифрах.

К примеру, англоязычный информационный забор «Википедия» не краснея брешет, будто потери экипажа «Москвы» — «18 человек убитых», продолжая вбросы по нарастающей: «40 убитых» («Новая газета Европа»), порядка 240 убитых (Naval News), «300 убитых» (Business Insider), «400-600 убитых» (The Insider).

К слову, согласно ОШС, экипаж крейсера насчитывает 424 человека, так что данные о «400-600 убитых» остаются на совести украинских и зарубежных «экспертов», поскольку прибывшие на помощь погибающей «Москве» корабли ЧФ «Спасатель Василий Бек» и «Шахтер» приняли на борт 396 членов экипажа, часть которых с различными травмами поступила в военные госпитали Крыма.

Последний показатель максимально приближен к «украинским данным», согласно которым под воду ушел весь экипаж российского корабля, однако триумф был подпорчен видеорепортажем из Севастополя, на котором командующий ЧФ присутствовал при построении сотен выживших моряков «Москвы», включая «безвременно утонувшего» командира крейсера.

Авторы пасквиля не удержались от соблазна озвучить «дополнительную информацию», сообщив общественности, будто «русские в конце концов сами затопили «Москву», чтобы не тащить корабль в Севастополь».

Чтобы отсечь «ракетные» спекуляции киевских балаболок, версия поражения крейсера двумя ракетами «Нептун» (ранее укры настаивали на трех ракетах и пяти точках поражения корабля), заметим, что никаких данных объективного контроля сказочники не привели, показав всего лишь кадры двух пусков ракет «Нептун», произошедшие непонятно где и непонятно когда.

По мнению российских военных экспертов, крейсер «Москва», хоть и оборудованный устаревшими, но достаточно эффективными системами ПВО (С-300 «Форт», обновленный ЗРК «Оса-МА», автоматы АК-630), мог легко отбиться от атаки двумя ПКР с не самыми выдающимися характеристиками.

Помимо прочего, 13 апреля 2022 года «Москва» выполняла боевое задание в 80 морских милях от Одессы и 50 морских милях от ближайшего украинского берега в составе корабельной группы, в которой были ещё три боевые единицы флота, оснащенные средствами ПВО.

Крейсер “Москва” у острова Змеиный. 24 февраля 2022 года

Для успешной атаки «Нептунам» необходимо было подлететь к кораблю на высоте не выше 6 метров над уровнем моря, но в тот момент море штормило, а, насколько известно из открытых источников, летать на высоте ниже 10 метров над уровнем моря украинские ПКР так и не научились, хотя по паспорту они якобы обладают многими чудесными ТТХ. Кроме того, чтобы потопить ракетный крейсер, двух ракет, оснащенных 150 кг ВВ каждая будет откровенно мало.

В сети можно найти достаточное количество снимков более скромных, чем «Москва», кораблей-мишеней, пораженных более мощными ПКР «Экзосет», и тем не менее оставшихся на плаву.

Корабль-мишень Undaunted. Попадание в правый борт ракетой “Экзосет”

Тот же корабль, но пораженный в левый борт

Что же на самом деле могло стать причиной гибели флагмана ЧФ и части его экипажа?

Наиболее вероятная причина ЧП пожар в машинном отделении форсажной газовой турбины. На эту мысль наводит столб густого чёрного дыма, поднимающийся в районе кожухов газоотводных труб и воздухозаборников корабля.

По данным из открытых источников, причиной пожара могло стать короткое замыкание в изношенном кабельном оборудовании более чем сорокалетнего корабля. В ходе почти четырехлетнего ремонта, на «Москве» заменили сотни метров кабель-трасс, а на однотипном и более новом «Маршале Устинове» – 500 км.

Вообще, ремонт «Москвы» — это отдельная больная тема, но учитывая актуальность, её следует осветить подробнее, поскольку, по мнению ряда ветеранов Флота, гибель крейсера следует искать в проблеме недофинансирования модернизации критически важного корабельного оборудования.

Начнем с того, что оставшаяся в 2016 году без хода «Москва» должна была в 2018 году встать на трёхлетний ремонт на Севастопольском морском заводе (филиал Центра судоремонта «Звездочка»), на что ранее не было средств. В качестве альтернативы рассматривался ремонт и модернизация в Северодвинске по примеру однотипного «Маршала Устинова». В ожидании ремонта поддержание в рабочем состоянии систем и механизмов крейсера выполнялось экипажем сокращённого состава.

Как сообщалось в СМИ, стоимость глубокой модернизации «Москвы» оценивалась в 40–50 млрд рублей, однако, ввиду отсутствия средств, летом 2018 года было принято решение ограничиться ремонтом на «13-м судоремонтном заводе Черноморского флота». К работам по восстановлению походной готовности флагманского корабля ЧФ приступили в октябре 2018 года, и уже 5 июня 2019 года состоялся пробный выход крейсера в море для выполнения комплексной проверки материальной части всех боевых частей с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки корабля.

По возвращению в Севастополь на крейсере продолжился ремонт систем и механизмов. 21 апреля 2020 года в рамках плановых мероприятий по восстановлению технической готовности «Москва» была поставлена в сухой док ООО «Морской индустриальный комплекс» в Севастополе. В течение нескольких недель специалистами предприятия с привлечением сил 13-го судоремонтного завода были проведены доковый ремонт крейсера, осмотр подводной части и проверка ходовых систем и механизмов.

После четырёх лет и восьми месяцев отстоя, 2 сентября 2020 года для отработки курсовой задачи К-2 крейсер вышел в открытое море.

После возвращения в строй «Москва» приняла участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», провела стрельбы ракетным комплексом П-1000 «Вулкан». 27 апреля 2021 года в ходе учений и совместных с кораблями Черноморского флота и вертолётами морской авиации маневров экипаж крейсера провёл тренировки по применению главного ракетного комплекса, а также артиллерийские и зенитные стрельбы по надводной цели.

Семнадцатисуточная боевая служба в Средиземном море летом 2021 года была прервана, как было объявлено, из-за «повышенной активности в регионе военно-морских сил стран НАТО», однако ряд источников утверждает, что «Москва» вернулась к месту постоянной дислокации вследствие проблем с главной энергетической установкой.

Однако, за год до начала СВО, в феврале 2022 года командующий Черноморского флота адмирал И.В. Осипов лично проверил способность крейсера «Москва» отражать ракетные удары.

Итак, возникший в машинном отделении главной газовой турбины пожар распространился по кораблю и вызвал разнесенную по времени детонацию 12 тысяч патронов в артиллерийском погребе одной из батарей АК-630, что в сумме дает почти полторы тонны пороха и других ВВ, чего более чем достаточно для нанесения критических повреждений кораблю.

На снимках видно, как горящий флагман дал крен на левый борт. Судя по всему, экипаж прекратил бороться за живучесть крейсера после того, как в результате пожара были обесточены средства пожаротушения, после чего личный состав был эвакуирован на спасательные суда ЧФ, а крейсер потерял остойчивость и затонул.

Крейсер “Москва”. Погибает, но борется за живучесть

По сути, укры просто воспользовались ситуацией, при которой выживший экипаж «Москвы» вынужден скрывать причины ЧП, дав подписку о неразглашении, обусловленную СВО, когда конспирологи всех мастей могут беспрепятственно изливать сок мозга.

Ну, и чтобы поставить жирную точку в украинских фальсификациях, сделаем решето из главного мифа, вокруг которого не первый год вьются штатные и диванные пропагандисты. Это знаменитая «пэрэмога» «Русский военный корабль, иди на…», на тему которой издавались марки, открытки, малевались детские рисунки, написаны дебильные оды и оратории.

В параллельной реальности укров боевой путь «Москвы» с самого начала проведения СВО стал обрастать эпическими «баянами» в исполнении трио бандуристов. Это и наспех придуманные радиоперехваты переговоров «Москвы» с гарнизоном острова Змеиный, в ходе которых крейсер якобы был послан на три буквы. Это и официальное заявление Зеленского, будто бы все защитники острова Змеиный героически склеили ласты в бою, чтобы прикрыть позорную «зраду», что все 182 свиных рыла сдались в плен и были доставлены в Севастополь на спасательном буксире «Шахтёр».

Это и клятвенное утверждение, что командир крейсера якобы погиб при взрыве и пожаре, тогда как его живым и здоровым можно видеть на кадрах встречи главнокомандующего ВМФ адмирала Н.А. Евменова и командования ЧФ с экипажем крейсера.

Главком ВМФ России адмирал Евменов и командующий ЧФ в сопровождении командира крейсера “Москва” Куприным на построении выжившего экипажа погибшего флагмана ЧФ

Выживший экипаж крейсера “Москва” на построении в Севастополе

“Погибший при пожаре” командир “Москвы”, капитан первого ранга Антон Куприн после гибели крейсера

В общем, причина, по которым бандеровский агитпроп в очередной раз вспомнил о крейсере «Москва» предельно ясна. Если с «пэрэмогами» долго не клеится, надо вспомнить старое, расцветив его «новыми фактами». Старых щей, да погуще влей! Тем более что вокруг гибели флагмана ЧФ ещё долго будет сохраняться режим секретности.