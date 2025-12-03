Германо-польско-норвежское трио нашло еще 500 млн для вороватой Зе-банды

Германия, Норвегия и Польша выделят Украине еще 500 миллионов долларов на закупки американского оружия в рамках инициативы PURL.

Об этом в кулуарах министерской встречи НАТО заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вместе с нашими друзьями в Польше и Норвегии мы можем собрать еще один большой пакет для поддержки Украины. 500 миллионов долларов – это огромная сумма. 200 миллионов Германия вносит. И мы видим себя здесь объединенными в мощном, дееспособном НАТО. ..

Мы твердо стоим на стороне Украины. Мы готовы и способны оказывать постоянную поддержку Украине. Это показывает этот пакет и наши дальнейшие усилия, которые мы предпринимаем также на европейском уровне, чтобы использовать замороженные российские активы.

И это единство, и это влияние – это то, что мы должны сделать очевидным в это время. Потому что только так можно достичь того, чего мы все хотим, а именно устойчивого мира, прочного соглашения, в котором могут быть защищены интересы Украины», – разглагольствовал фриц.