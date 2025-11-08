Германию ждет массовая безработица в следующем году

Елена Острякова.  
08.11.2025 19:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 492
 
Германия, Дзен, Экономика коллапса


«Германия платит, страдает и проигрывает» из-за «хаоса  неудавшегося энергетического перехода».

Об этом депутат от АдГ Энрико Комнинг заявил на заседании Бундестага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Половина мира смеется над федеральной энергетической политикой, а остальные извлекают выгоду из упадка Германии. Германия закрывает заводские ворота в то время, как в других странах промышленность процветает. 36% компаний хотят сократить рабочие места в следующем году. Среди промышленных предприятий – 41%. Только каждая седьмая компания осмеливается создавать новые рабочие места. Это то, дамы и господа, что мы называем деиндустриализацией. За этим последует массовая безработица из-за нехватки квалифицированных кадров. Речь идет об элементарном выживании наших предприятий», – сказал Комнинг.

По его словам, у немецких муниципальных властей нет средств «не только на востоке, но и на разоренном западе». Депутат назвал правительство ФРГ «бюрократическим чудовищем идеологии бессистемности и самообмана».

