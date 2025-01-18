Независимо от исхода парламентских выборов в Германии Берлин будет против вступления Украины в НАТО.

К такому выводу приходит экс-руководитель киевского офиса Фонда Бёлля Сергей Сумленный, в свое время получивший гражданство Германии, отказавшись от российского.

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Он напоминает, как вступали в НАТО Швеция и Финляндия.

«В двух этих странах мы видели абсолютно позорную какую-то торговлю этими голосами — Венгрия торговалась долго, Турция торговалась долго за вещи, вещи, не имеющие отношения к стратегической безопасности Альянса. Турция торговалась по тому, какие организации в Швеции могут быть зарегистрированы, кто сжег там Коран. И эта торговля шла вокруг стран, в которых не было войны, которые очевидно для всех являются абсолютно выгодными для Альянса, у которых крепкая армия, военное производство и так далее », – пишет Сумленный в авторской колонке для антироссийского пропагандистского издания «Новое время».

По его словам, в случае Украины аргументов против ее вступления в НАТО будет куда больше, а все «проблемные моменты будут раздуты до абсолютно позорных размеров».

«Изменится ли позиция Германии относительно присутствия Украины в НАТО в зависимости от того, кто выиграет выборы канцлера? Скажу, что здесь проблема не в том. Просто мы видим, что современная Германия на политическом уровне не видит никаких необходимостей расширения НАТО. И не видит в расширении НАТО увеличения территории безопасности, права, стабильности и так далее.

По моему мнению, это полностью игнорирование того, сколько НАТО дало Германии. И я не знаю, как с этим работать. Потому что аргументация такого типа на немецких политиков не работает, они не хотят этого видеть и не совсем понятно, что с этим делать, если честно», – сокрушается Сумленный.