Германия собралась стать «ракетной сверхдержавой Европы» – будут давить на Путина новым «Таурусом» с «Томагавками»

Анатолий Лапин.  
13.01.2026 15:52
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 346
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия


Германия впервые со Второй мировой войны готовится стать «ракетной сверхдержавной Европы».

Об этом пишет немецкое издание Berliner Morgenpost, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Среди прочего, предусматривается закупка 400 крылатых ракет типа «Томагавк» американского производства. Это позволило бы Бундесверу впервые в своей истории получить оружие дальнего действия, оно могло бы пролететь более 2000 километров, в зависимости от модели – также 2500 километров, то есть до Москвы и за ее пределами», – отмечает автор статьи Кристиан фон Керл.

По его информации, размещать «Томагавки» планируется как на немецких кораблях, так и на наземных установках.

ФРГ хотела бы, чтобы США разместили на своих базах на ее территории новое гиперзвуковое оружие Dark Eagle, дальностью до 3500 километров:

«Помимо покупки собственных «Томагавков», Германия разработала собственное оружие средней дальности, более 2000 километров», – речь идет об обновленной версии немецких крылатых ракет «Таурус», – также указывается в публикации.

Немецкий эксперт по безопасности Йонас Шнайдер заявил, что все эти меры должны «оказать давление» на Россию:

«Только когда Москва увидит, что военные тенденции постоянно явно идут ей во вред, у Путина появится стимул согласиться на контроль над вооружениями».

Ранее эксперты уже не раз отмечали тот факт, что давить на российское руководство бесполезно:

«Известно, что Путин не поддается давлению. Путин уже доказал, что готов к трудной конкуренции для того, чтобы подтвердить свой политический имидж сильного лидера», – отмечал политолог, президент института ИМЭМО Александр Дынкин.

Метки: ,

