Германия перебрасывает на границу с Россией военную группировку

Константин Серпилин.  
24.01.2025 20:48
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 760
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


В течение пары лет в Польшу и Прибалтику будут переброшены немецкие истребители и одна бригада сухопутных войск.

Об этом на канале «TalkingwithTVPWorldс» заявил эксперт Польского института международных отношений Лукаш Ясиньский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В течение пары лет в Польшу и Прибалтику будут переброшены немецкие истребители и одна...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Наши военные отношения с Германией более-менее стабильны. Например, в 2023 году у нас проходила миссия немецких систем «Пэтриот». Также сегодня было объявлено, что немецкие истребители «Eurofighter» будут участвовать в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Польши. Это хорошая новость, хотя такие миссии и проводятся время от времени, – сказал Ясиньский.

«Ещё одна хорошая новость – в Литве будет развёрнута бригада Бундесвера. Это довольно опасное место на карте Европы, особенно с точки зрения восточного фланга НАТО. Это развёртывание – один из крупнейших проектов Германии, который должен быть завершён через два года.

Хотя, продолжаются дискуссии, должны ли все солдаты, а их около пяти тысяч, быть размещены в Литве, или же часть войск будет ждать в Германии. А в случае опасности их можно будет быстро перебросить в Литву», – подытожил поляк.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить