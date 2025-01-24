Германия перебрасывает на границу с Россией военную группировку

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В течение пары лет в Польшу и Прибалтику будут переброшены немецкие истребители и одна бригада сухопутных войск.

Об этом на канале «TalkingwithTVPWorldс» заявил эксперт Польского института международных отношений Лукаш Ясиньский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши военные отношения с Германией более-менее стабильны. Например, в 2023 году у нас проходила миссия немецких систем «Пэтриот». Также сегодня было объявлено, что немецкие истребители «Eurofighter» будут участвовать в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Польши. Это хорошая новость, хотя такие миссии и проводятся время от времени, – сказал Ясиньский.