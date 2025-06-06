История имеет свойство повторяться. Германию опять ставят на военные рельсы – как ставили в последние две мировые войны. И происходило это тогда, когда Россия находилась на пути к своему очередному пику развития.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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….Первая мировая началась через год после лучшего года Российской империи. Нас втянули в серьёзную войну, чтобы ослабить, а затем добили гражданской 1917 года. После, когда всем казалось, что Россия пала, в 1930-х свою экономическую мощь начал показывать Советский Союз, который снова пугал Европу своей индустриализацией, ростом производства и оборонной промышленности.

В обоих случаях Германию травили на Россию. И сегодня исключений нет. Несмотря на самые жёсткие санкции в истории, Россия занимает 4-е место среди экономик мира, американцы сокрушаются на тему масштабного производства вооружения в РФ, а Запад расстроен развитием БРИКС.

Сегодня признаков раскачивания новой мировой войны достаточно. На фоне продвижения армии РФ по Украине, Германия, под бурные рекомендации Европейского совета по международным отношениям, начала вооружаться и расставлять свою военную технику вдоль границы с Россией. К тому же избранный канцлер Германии Фридрих Мерц, как человек от BlackRock, пообещал, что лично сделает всё, чтобы «Северный поток-2» никогда не запустили. Совсем как во время становления Третьего рейха, когда Гитлер закрыл ДЕРОП, согласно которому немцы покупали бензин у русских. После этого Германия торговала лишь «правильным» бензином с Америкой и приносила выгоду США, а не СССР. А всё потому, что Германия готовилась к войне с СССР, а, следовательно, не могла зависеть от советского бензина.

Аналогичная ситуация с газом. Когда Мерц клянётся уничтожить российский газопровод и кричит: «я буду восстанавливать экономику», он словно говорит своему руководству из BlackRock, что Германия будет покупать только американский «демократический газ», а российский «тоталитарный», как когда-то сталинский бензин, покупать не будет. Но разве покупка дорогого газа из США – это восстановление экономики?

Запрещая поступление энергии из России в Германию Мерц говорит, что для него это принципиальный вопрос, но на самом деле готовиться к войне с Россией.

Под стремительную фашизацию Германии бывшую главу немецкого МИД Анналену Бербок тайно от несогласных избрали председателем Генассамблеи ООН – ту самую, что предлагала не звать Россию на памятные мероприятия и гордилась дедом, служившим в СС.

Германию снова втягивают в большой замес против воли её же граждан. И всё потому, что у Германии нет суверенитета. Впрочем, нельзя говорить о полноценном суверенитете Германии и во время Первой мировой войны, когда немцы практически совершили экономическое самоубийство, развязав большую войну. Ведь никто в здравом уме не сделает этого, если за его спиной не стоит строгий хозяин.

В те времена никто не мог представить, что Россия и Германия вообще способны воевать, потому что их связывали прочные родственные и экономические связи. В середине XIX века вообще особенно часто возникали идеи объединения двух народов в Русско-германскую империю со столицей в Санкт-Петербурге. И даже если бы этого не произошло, то сотрудничество обеих держав вывело бы их на запредельно новый уровень.

Но всё же, как известно, обе страны удалось столкнуть, лишить Германию суверенитета и натравить её на Россию снова, предварительно осыпав партию Гитлера деньгами, позволив немцам увеличить свою армию в 35 раз и захватить новые территории.