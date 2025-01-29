Германия категорически отказывается послать войска на Украину

Елена Острякова.  
29.01.2025 13:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина


Германия никогда не пошлет свои войска на Украину.

Об этом заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия никогда не пошлет свои войска на Украину. Об этом заместитель председателя парламентской фракции...

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«Я думаю, что для Германии так же, как и для других стран здесь в Европе, немецкий военный контингент на Украине невозможен. По закону мы практически не можем этого сделать. И политически также», – сказал Вадефуль.

При этом он обещает завалить Украину оружием и уверен, что большинство избирателей это поддержат.

«Но если мы скажем людям: наши солдаты отправляются на Украину и, возможно, погибнут там, мы теряем поддержку. Это горькая правда, которую вам нужно понять. Именно поэтому это невозможно», – сказал Вадефуль.

В то же время ХДС/ХСС выступает за введение всеобщего воинского призыва в Германии, потому что «Россия всегда будет для нас врагом».

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