Германия исключила возможность восстановления «Северного потока»

Германия не допустит возобновления перекачки российского газа по поврежденному газопроводу «Северный поток».

Об этом в рамках своего прощального визита в Киев заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы дорого заплатили за это как общество, мы были зависимы от российского газа и нефти, потому что Путин обернул этот трубопровод против Германии, против Европы. Мы заплатили миллиарды евро за это, и теперь совершенно ясно, что этот не может быть реактивирован, этот трубопровод. Решение находится в руках Германии, и прошлое правительство могло видеть, что есть абсолютный консенсус между демократическими партиями.

Мы знаем из разных источников, что есть разные предположения по этому поводу. Однако центральные политики Германии склоняются к абсолютно четкому решению, что экономика Европы и безопасность Европы связана друг с другом. Безусловно, эта война очень сильно обременяет нас экономически, безусловно, что такие экономические проекты не будут больше существовать, потому что они опасны для нашей безопасности. И, безусловно, когда мы говорим о санкциях, то речь идет о санкциях в энергетической сфере, и мы не можем дальше бюджет России кормить для того, чтобы наполнять для этой войны», – заявила Бербок.