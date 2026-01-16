Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия должна вернуться к закупкам энергоносителей из России, в частности, восстановив поставки по «Северному потоку». Это – основное условие восстановления работы промышленности и, соответственно, роста экономики.

Об этом в эфире телеканала ServusTV On заявила сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы, в первую очередь, зависим от дешевого природного газа и нефти из России. Вы должны сказать это очень четко, это была бизнес-модель Германии на протяжении десятилетий, которая, в первую очередь, позволила нам добиться успеха, благодаря наличию дешевых ресурсов. И мы определенно должны снова иметь дешевое энергоснабжение. В противном случае мы больше не конкурентоспособны, и все рабочие места будут потеряны… Мы должны сосредоточиться на политике, которая приносит нам пользу, и это включает в себя запуск Северного потока!», – подчеркнула она.