Генсека НАТО прижали вопросом, станет ли Украина Россией

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Североатлантический альянс не боится оказаться за скобками в переговорном процессе на фоне начала прямых контактов США и России.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генсека попросили истолковать слова Трампа о том, что «Украина может когда-то стать Россией», и спросили, «не выглядит ли Украина в свете таких высказываний хрупкой в глазах русских».

«Да, мы слаженно работаем с командой Трампа, много чиновников из США нас на этой неделе навестили здесь в Брюсселе, а также будут представлены на Мюнхенской конференции. И они все говорят о том, что нам нужно сделать всё, чтобы у Украины была наисильнейшая позиция до начала переговоров. Второе, какими бы ни были последствия этих переговоров, мы должны коллективно гарантировать то, о чём договорятся. Не может быть повторения Минских соглашений 2014 года», – невпопад ответил Рютте, видимо, одновременно подыгрывая американской стороне.

На другой вопрос о том, не опасается ли он, что прямые контакты между Кремлём и Белым домом «маргинализируют» других участников ЕС и НАТО, генсек ответил так же неопределённо.