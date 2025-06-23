Генсек НАТО упрямо ждёт в альянсе Украину
Все члены НАТО готовы помогать Украине воевать с Россией, а потом принять ее в альянс.
Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил сегодня на пресс-конференции в Гааге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Абсолютно все в НАТО рассматривают это как нечто, чему мы коллективно должны дать отпор, убедившись, что Украина имеет то, что ей нужно с нашей помощью. Поддержку, чтобы вести эту борьбу конкретно, шаг за шагом. Убедиться, что они могут защитить украинскую территорию.
Именно поэтому в прошлом году союзники по НАТО согласились с тем, что для Украины существует необратимый путь вступления в альянс. Это все еще верно сегодня. И будет верно в четверг после этого саммита», – вещал Рютте.
Он напомнил, что Канада и европейские союзники обещали выделить на этот год 20 млрд долларов.
«Сейчас эта сумма превышает 35 млрд долларов. В прошлом году она составляла чуть более 50 млрд долларов. В этом году мы достигли полугодовой отметки, даже не дойдя до 1 июля. Это доказывает то, что никто в Европе, Канаде и США не упускает из виду то, что происходит на Украине», – сказал Рютте.
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