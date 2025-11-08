Генсек НАТО угрожает России ядерным оружием

Олег Кравцов.  
08.11.2025 11:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 994
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


России следует считаться с ядерным потенциалом Североатлантического альянса.

О этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, наше население должно знать, что нет причин для паники, поскольку НАТО обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом для поддержания мира», – сказал Рютте.

По его слова, «ядерное сдерживание НАТО — главная гарантия нашей безопасности».

«И Путин должен знать, что ядерную войну невозможно выиграть, и её нельзя вести», — заявил генсек НАТО.

Он говорит, что недавние ядерные учения альянса прошли успешно.

«Это вселяет в меня абсолютную уверенность в надёжности ядерного сдерживания НАТО. Они дали чёткий сигнал всем противникам, что НАТО может и будет защищать всех своих союзников от любых угроз», – подчеркнул Рютте.

