Генсек НАТО считает, что Украина незримо присутствовала на разговоре Путина и Трампа

Елена Острякова.  
13.02.2025 15:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 363
 
Война, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Генсек НАТО Марк Рютте не считает, что вчерашний звонок президента США Дональда Трампа своему российскому коллеге Владимиру Путину «началом предательства Украины».

Так он отреагировал, когда ему напомнили о любимой мантре натовцев «никаких решений об Украине без Украины» перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Марк Рютте не считает, что вчерашний звонок президента США Дональда Трампа своему...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Вы забыли упомянуть его продолжительный телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим, как будут развиваться события дальше шаг за шагом. Украина тесно вовлечена во все происходящее вокруг нее. Создается впечатление, что разговор с Путиным был успешным», – сказал Рютте.

Ранее призывавший к продолжению войны на Украине и увеличению ее мобилизационного ресурса за счет подростков генсек НАТО сегодня предстал перед прессой как пацифист.

«Мы все хотим мира в Украине. Очевидно, мы должны убедиться, что Украина находится в наилучшем положении. Важно, чтобы мирное соглашение было прочным. Чтобы Путин знал, что это конец, что он больше никогда не сможет захватить часть Украины. Это должно стать частью переговоров. Несомненно об этом думает президент Трамп и американская команда. В ближайшие недели мы будем тесно координировать отношения с союзниками», – заявил генсек НАТО.

Он ушел от ответа на вопрос о членстве Украины в НАТО, по полностью поддержал шефа Пентагона Пита Хегсета, который накануне высказался категорически против этого.

Еще в ноябре 2024 года Рютте призывал «подтвердить свою приверженность продолжению войны и сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою».

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить