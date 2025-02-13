Генсек НАТО считает, что Украина незримо присутствовала на разговоре Путина и Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Генсек НАТО Марк Рютте не считает, что вчерашний звонок президента США Дональда Трампа своему российскому коллеге Владимиру Путину «началом предательства Украины».

Так он отреагировал, когда ему напомнили о любимой мантре натовцев «никаких решений об Украине без Украины» перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Вы забыли упомянуть его продолжительный телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим, как будут развиваться события дальше шаг за шагом. Украина тесно вовлечена во все происходящее вокруг нее. Создается впечатление, что разговор с Путиным был успешным», – сказал Рютте.

Ранее призывавший к продолжению войны на Украине и увеличению ее мобилизационного ресурса за счет подростков генсек НАТО сегодня предстал перед прессой как пацифист.

«Мы все хотим мира в Украине. Очевидно, мы должны убедиться, что Украина находится в наилучшем положении. Важно, чтобы мирное соглашение было прочным. Чтобы Путин знал, что это конец, что он больше никогда не сможет захватить часть Украины. Это должно стать частью переговоров. Несомненно об этом думает президент Трамп и американская команда. В ближайшие недели мы будем тесно координировать отношения с союзниками», – заявил генсек НАТО.

Он ушел от ответа на вопрос о членстве Украины в НАТО, по полностью поддержал шефа Пентагона Пита Хегсета, который накануне высказался категорически против этого.

Еще в ноябре 2024 года Рютте призывал «подтвердить свою приверженность продолжению войны и сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою».