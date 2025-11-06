Генсек НАТО: Мы уже не отстаём от России по выпуску боеприпасов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны-члены НАТО смогли наладить военное производство и уже не отстают от России по объему совокупного выпуска боеприпасов. Но денег будет еще больше, соответственно, этот выпуск увеличится.

Об этом на встрече с западными промышленниками заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

