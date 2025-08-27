Генерал ВСУ жалуется: Украина на грани потери важного железнодорожного узла
Занятие Купянска позволит значительно улучшит логистику для российской армии.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Политека» заявил экс-замначальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Ведущий обратил внимание на угрожающую для ВСУ ситуацию, которая складывается вокруг Купянска, отметив, что ВС РФ подошли к основной трассе снабжения из Харькова.
Генерал добавил, что, помимо этого, российские подразделения зашли и в сам город, указав, что основную ставку русские делают на обход и перерезание логистики, а не лобовые штурмы.
«И это приведёт к тому, что обороняющиеся войска будут вынуждены выходить с оборонительных рубежей, потому что невозможно будет вести нормальные боевые в этих условиях», – отметил экс-штабист.
По его словам Купянск имеет значение как политическое – город, который оставил ВС РФ в 2022-м, так и с точки зрения логистики.
«Это узел железнодорожный очень важный для обеспечения российской логистики, а это значит эффективное введение боевых действий их подразделениями. Очень важный объект, за который будет продолжаться очень тяжёлое введение боёв», – прогнозирует генерал.
