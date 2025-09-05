Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русские проявляют единый подход в своём стремлении победить в конфликте, тогда как на Украине население поделено на тех, кому война «болит и печёт», тех, кому параллельно, и «ждунов».

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замком ССО ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любые действия российской власти за последние три года показывают, что они чётко нацелены победить в этой войне… любой ценой. Что касается подготовки населения, финансирования этой войны, применения сил и средств – это у них задание номер один. Они последнюю рубаху снимут, чтобы победить… Есть такие предусловия, что будут немного, слава богу, недоедать в РФ, но они на это – всё выкладывают. Когда Российское государство тратит 10% своего бюджета на выплаты денежных наград тем, кто заключил контракт с российской армией, то вопрос – а как там у нас? Давайте сравним зарплату простого охранника в АТБ (торговая сеть – ред.) и хлопца, который служит в рядах ВСУ. И у вас возникнет много вопросов», – негодовал Кривонос.

Он подчеркнул, что ставит в пример врага не потому, что «поёт кацапам аллилуйя».