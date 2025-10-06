Генерал ВСУ: Русские могут зайти в Одессу по аммиакопроводу

Нельзя исключать того варианта, что российские войска могут повторить сценарий с операцией «Труба» для переброски в Одессу.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насколько я знаю, у нас вся земля в этих трубах. Да, на Херсоне их меньше, потому что у нас вода поставлялась по оросительным каналам, водных труб там нет большого диаметра. Но там есть газовые трубы…

В Одессе есть аммиачный завод, откуда трубы идут прямо в Россию. Их много, но, насколько я знаю, их контролировали…

Тут нужно самое главное понимать, что к этому нужно готовиться, нельзя ни в коем случае исключать момент, что этими трубами никто не будет пользоваться», – заявил Марченко.

