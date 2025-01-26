ВС РФ заканчивают подготовку более 400 тысяч новых контрактников, которые уже в ближайшие месяцы будут отправлены в бой.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они за прошлый год набрали более 400 тыс. дополнительно контрактников, и сейчас определённое их количество проходит подготовку. И ближе к весне они смогут это реализовывать. Один из наиболее угрожающих участков, который сейчас есть в моём понимании, – это всё-таки Купянское направление. Там есть и мощное накопление сил и средств врага, достаточно большое, и они готовятся всё-таки додавить, мы ещё полгода назад, говорили, что Купянск – это их мечта, которую они хотят реализовывать. Купянск – сейчас это такая головная боль. Есть накопление, и в определённых моментах будет желание, десантура российская попрёт ещё на Часовяровском направление. И, конечно, Покровское направление», – сказал Кривонос.

Он посетовал на то, что проблемы у ВСУ прежние.