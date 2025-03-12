Генерал ВСУ: Надо эффективно использовать выгодную Украине паузу для продолжения войны

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Если Россия согласится на 30-дневное перемирие, это во всех отношениях будет выгода для Украины.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта пауза обеспечит для украинской стороны стабилизацию действий на фронтах. Россияне тоже будут готовиться, но в этом смысле время играет на украинскую сторону, потому что мы существенно наращиваем в своём производстве, делают это и наши союзники по вооружению технике и боеприпасам. Возобновилось обеспечение вооружений, боеприпасов и техники со стороны американцев – и разведданных. Всё это способствует и будет и дальше работать на стабилизацию ситуации. За это время будут готовиться вопросы, связанные с контингентном европейским. Американцы прошли Рубикон, Трамп успешно сжёг корабли, степень доверия подорвана, и более мощно будут заниматься европейцы безопасностью. Это выгодно для Украины, потому что в европейской безопасности Украина будет занимать центральное место», – разошелся Романенко.