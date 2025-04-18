Генерал ВСУ: «Европейский контингент – это трындёж ни о чём, нас дурят»

Вся происходящее вокруг вопроса введения европейского контингента на Украину сходится на том, что киевские власти в очередной раз заливают в уши народу о том, что кто-то придёт и за украинцев будет воевать.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого Сектора» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будут эти контингенты делать вашу работу. Во-вторых, это пока трындёж ни о чём, потому что война ещё не закончилась, даже перемирия нет, а нас начинают расслаблять, что где-то кто-то зайдёт… Каким образом это будет происходить, и на каких началах, и чтобы завести контингент, сколько времени нужно? Например, на заведение контингента, который решил бы проблему в первой иракской войне, было потрачено где-то в среднем полгода. И то, это было профессионально сделано. А с учётом того, что определённые страны НАТО против каких-либо отношений с Россией на поле боя, то этот вопрос будет решаться только на фоне каких-то отдельных стран. Но вопрос-то не в странах, а в том, что нас снова отвлекают от того, что власть ничего сама не хочет делать. Власть снова обозначает, что кто-то нам что-то пообещал, мы расслабились и ждём, пока кто-то за нас сделает. А потом опят скажет: вот видите, в НАТО не взяли, в ЕС не берут, это просим, то не дают. Что дальше? Это очередная манипуляция. Даже говорить не хочется об этом», – сокрушался Кривонос.