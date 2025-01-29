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В случае прекращения накачки Киева оружием и деньгами, Россия за несколько месяцев может решить не только вопрос освобождения включённых в Конституцию территорий, но и продвинуться к Приднестровью.

Об этом в эфире радио «КП» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал словам Владимира Путина о том, что без западной поддержки Украины – «всё закончится через месяц-полтора-два».

«Президент знает конечную цель. Я знаю цель, которая определена изначально – освобождение включённых в нашу Конституцию областей. Если говорить об этой задаче, то за несколько месяцев она решаема. Торецк, Часов Яр в котле, остался Красноармейск на юге, и краматорско-славянская агломерация. Да, это тоже крепкий орешек, но учитывая моральное состояние украинской группировки… Пока массовой сдачи в плен и бегства мы не наблюдаем, фронт держится, но темпы сдачи в плен украинцев на всех участках фронта растут. Естественно, наша группировка должна пойти на правый берег – Запорожье, Херсон. Пойдёт ли дальше? Я бы очень хотел, чтобы мы пошли к Приднестровью, освободили Николаев, Одессу, русские города, и Харьков. Я не сторонник штурма Днепропетровска, вот этих городов-миллионников Поэтому я буду соглашаться с президентом», – сказал Бужинский.