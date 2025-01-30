Генерал: Без США армии НАТО ни на что не способно

Вадим Москаленко.  
30.01.2025 09:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


В случае гипотетического возникновения контролировать развитие прямого вооружённого конфликта между Россией и США невозможно – переход в ядерную стадию неминуем.

Об этом в эфире радио «КП» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае гипотетического возникновения контролировать развитие прямого вооружённого конфликта между Россией и США невозможно...

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 «Я без придыхания отношусь к НАТО, я очень долго с ними работал, начиная с 1992 года, когда мы вступили в программу партнёрства ради мира, видел эту организацию изнутри. Огромная бюрократическая машина, люди получают очень приличные деньги, отгрохали себе новый комплекс, в общем, живут они хорошо в Брюсселе. Но если брать боевой потенциал альянса, то 70-80% это американцы. Без американцев европейцы и НАТО сделать ничего не могут. Поэтому всё зависит от желания американцев – хотят они с нами воевать? Я думаю, что нет.

Конечно, есть отморозки и среди бывших военных, генералитета, которые считают – ничего страшного, можно и с применением ядерного оружия. Но это сейчас такое непуганое поколение – не боятся ничего, потому что ни с кем не воевали серьёзно после Вьетнама.

Моё глубокое убеждение, что контролировать развитие вооружённого конфликта между Россией и США невозможно. Переход в ядерную стадию неминуем, а все разговоры об ограниченном применении ЯО – это желаемое за действительное. Если бы началось открытое военное противостояние России и США, всё бы это закончилось взаимным уничтожением и глобальной катастрофой», – сказал Бужинский.

Европейцы же, по его словам, в военном плане ничего не могут.

«Даже Макрон – надувает щёки, 200 тысяч численность ВС, ядерный потенциал 290 зарядов – несопоставимо это с нами. Да, укусить могут, доставить неприятности. Но сейчас с российскими ВС мало кто может сравниться. Потому что за эти три года мы получили такой опыт ведения разноплановых боевых действий, единственное – не было прямых воздушных боёв»,– добавил генерал.

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