Генерал: Без США армии НАТО ни на что не способно

В случае гипотетического возникновения контролировать развитие прямого вооружённого конфликта между Россией и США невозможно – переход в ядерную стадию неминуем.

Об этом в эфире радио «КП» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я без придыхания отношусь к НАТО, я очень долго с ними работал, начиная с 1992 года, когда мы вступили в программу партнёрства ради мира, видел эту организацию изнутри. Огромная бюрократическая машина, люди получают очень приличные деньги, отгрохали себе новый комплекс, в общем, живут они хорошо в Брюсселе. Но если брать боевой потенциал альянса, то 70-80% это американцы. Без американцев европейцы и НАТО сделать ничего не могут. Поэтому всё зависит от желания американцев – хотят они с нами воевать? Я думаю, что нет.

Конечно, есть отморозки и среди бывших военных, генералитета, которые считают – ничего страшного, можно и с применением ядерного оружия. Но это сейчас такое непуганое поколение – не боятся ничего, потому что ни с кем не воевали серьёзно после Вьетнама.

Моё глубокое убеждение, что контролировать развитие вооружённого конфликта между Россией и США невозможно. Переход в ядерную стадию неминуем, а все разговоры об ограниченном применении ЯО – это желаемое за действительное. Если бы началось открытое военное противостояние России и США, всё бы это закончилось взаимным уничтожением и глобальной катастрофой», – сказал Бужинский.