Гей-бандеровец Портников намекает: Без ликвидации «незалежной» конфликт затянется ещё лет на сто

Вадим Москаленко.  
08.05.2025 18:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


XXI столетие ознаменуется как «исторический век борьбы русских и украинцев».

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

XXI столетие ознаменуется как «исторический век борьбы русских и украинцев». Об этом на канале...

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«Это конфликт на десятилетия. Многим не нравится слово «конфликт», много украинцев хотят говорить исключительно «российско-украинская война». Война – это эпизод конфликта. Эти три года – это эпизод конфликта. А конфликт не имеет никаких объективных оснований для завершения в 20-40-50-х годах этого века.

Российско-украинский конфликт будет продолжаться, никаких политических возможностей для его урегулирования нет. Украина и Россия будут находиться в состоянии вражды, даже если не будет активных боевых действий, и даже если не будет обстрелов территорий», – вещал Портников.

«Новые конфликты будут вспыхивать каждый раз, будут и разрушения, и новые жертвы, и новые мобилизации в странах. К этому нужно готовиться как к столетию такой борьбы. XXI век будет историческим веком борьбы русских и украинцев. Говорят, как же так долго может быть? Как может – а как это на Ближнем Востоке происходит?», – добавил пропагандист.

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