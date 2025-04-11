«Где обещанные ракеты?!» – украинский философ накинулся на Зе-режим
Несмотря на многочисленные обещания перед украинцами, Владимир Зеленский и его команда даже не пытаются создать военное производство.
Об этом в эфире видеоблога «Власть vs Влащенко» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не пошли по пути создания промышленного кластера. А могли бы. И некоторые заявляют, что у нас промышленный кластер, мы можем предложить это Европе. Что вы можете предложить Европе? Что? Разве что масштабировать гараж, это даже не смешно», – злился Дацюк.
Он возмутился, что украинцев обманывают, обещая в кратчайшие сроки построить мощный ВПК, но на деле ничего не происходит.
«Некоторые говорят, что восстанавливается производство ракет сейчас. А вы помните, что еще в прошлом году нам обещали: два месяца и уже полетят ракеты? Так и действительно говорят, по некоторым не подвержденным данным, что какая-то ракета куда-то полетела и даже что-то таки сбила. А когда нам ждать вторую? Нет ответа.
Говорили еще в декабре: два месяца, и все будет лететь, что мало не покажется. Ну что-то оно не летает.
Есть же люди, эксперты, которые наблюдают, которые знают изнутри. И когда я их спрашиваю, они говорят… [Дацюк скривился и замотал головой]… и это всё, что они говорят», – возмущался философ.
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