«Где обещанные ракеты?!» – украинский философ накинулся на Зе-режим

Вадим Москаленко.  
11.04.2025 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 529
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на многочисленные обещания перед украинцами, Владимир Зеленский и его команда даже не пытаются создать военное производство.

Об этом в эфире видеоблога «Власть vs Влащенко» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на многочисленные обещания перед украинцами, Владимир Зеленский и его команда даже не пытаются...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не пошли по пути создания промышленного кластера. А могли бы. И некоторые заявляют, что у нас промышленный кластер, мы можем предложить это Европе. Что вы можете предложить Европе? Что? Разве что масштабировать гараж, это даже не смешно», – злился Дацюк.

Он возмутился, что украинцев обманывают, обещая в кратчайшие сроки построить мощный ВПК, но на деле ничего не происходит.

«Некоторые говорят, что восстанавливается производство ракет сейчас. А вы помните, что еще в прошлом году нам обещали: два месяца и уже полетят ракеты? Так и действительно говорят, по некоторым не подвержденным данным, что какая-то ракета куда-то полетела и даже что-то таки сбила. А когда нам ждать вторую? Нет ответа.

Говорили еще в декабре: два месяца, и все будет лететь, что мало не покажется. Ну что-то оно не летает.

Есть же люди, эксперты, которые наблюдают, которые знают изнутри. И когда я их спрашиваю, они говорят… [Дацюк скривился и замотал головой]… и это всё, что они говорят», – возмущался философ.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить