«Гарантии безопасности» Украине – это подготовка к новой войне, но уже с участием Германии
Запрошенные Зеленским «гарантии безопасности» нужны только для подготовки Украины к новой войне.
Об этом в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works» заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сумма, потраченная США на Украину, составляет менее 80 миллиардов за три года. Так что реинвестиции в размере 50 миллиардов за примерно такой же период времени – это примерно то же самое. В этом смысле мы снова идем на войну.
Но есть еще 50 миллиардов инвестиций в производство оружия. Причём, оно будет защищено от российских воздушных атак, потому что это будет частью мирного соглашения», – сказал Хелмер.
«Плюс есть план перевооружения Германии на 50 миллиардов евро, который тесно связан не только с Украиной, но и Польшей, Прибалтикой и Финляндией. Так что на самом деле сейчас тратится больше денег, чем было потрачено с начала СВО.
Это циничная и коррумпированная попытка перестроить войну так, чтобы украинские военные и немцы были в состоянии снова воевать через 3-4 года. Это откладывает решение проблемы на потом», – добавил он.
