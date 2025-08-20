Запрошенные Зеленским «гарантии безопасности» нужны только для подготовки Украины к новой войне.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works» заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сумма, потраченная США на Украину, составляет менее 80 миллиардов за три года. Так что реинвестиции в размере 50 миллиардов за примерно такой же период времени – это примерно то же самое. В этом смысле мы снова идем на войну.

Но есть еще 50 миллиардов инвестиций в производство оружия. Причём, оно будет защищено от российских воздушных атак, потому что это будет частью мирного соглашения», – сказал Хелмер.