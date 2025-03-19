Последний раз в вымершей Одессе кричали «Ура!» Бессмертному полку 12 лет назад. И вот на днях — узнав об убийстве нацистского садиста Демьяна Ганула. Даже маршрутки с троллейбусами останавливались, когда пассажиры делились радостной новостью из «телег» и тоже всем салоном — «Ура!».

«Такой концентрации сепаратистов и ватников, которые радуются смерти активиста и украинца, вы еще не видели», — тут же зассал нацист Стерненко.

Догадывается что он — примерно следующий.

А еще в Одессу звонили из разных уголков мира — поздравляли. А уж как ликовал мой товарищ из Америки! Причем не одессит, а просто наш, советский. Ему проклятый нацист запомнился поеданием шашлыка на годовщину 2 мая…

И ведь действительно, многие воспринимали ублюдка просто этакой издевающейся обезьяной — с гранатой, кувалдой, флагом Украины. Но ключевое забывают — Ганул был эсбэушным проектом, выполняющим две важные функции.

С 14-го года, а особенно последние три, он в промышленных масштабах вылавливал русских людей без разбора — пенсионеров, женщин, среди жертв Ганула был даже подросток с ДЦП. Избивал их до кровавого фарша и заставлял «на камеру» извиняться за то, что они русские. У него это называлось «накормить борщом» — украинским, кровавым. Ну а уж что он с «побратымами» творил с мужиками-«ухылянтами» перед отправкой на могилизацию, включая изнасилования, вспоминать язык не поворачивается — даже по рамкам нацистской Украины это была самая изощренная жестокость.

Для СБУ — свой гешефт: отчеты перед Киевом о подавлении русских настроений в Одессе. Ну и второй момент — на все эти резонансные издевательства тут же реагировали более интересные гестаповцам люди, вступались за жертв Ганула, и в таких же промышленных масштабах отправлялись «на подвал» (к вопросу о «не вставшей Одессе»).

Понятно почему теперь все гануловские подельники вопят о «восставшей одесской вате», которую срочно необходимо дожечь и «русском следе» в этом «преступлении века». Боятся. При этом, правда, на серьезных щах размышляли о помещение Ганула в мавзолей на месте снесенной Екатерины…

Ну, о самом убийстве повторять не буду — все видели эти эпичные кадры, а особенно равнодушную реакцию прохожих — как будто, если стреляешь твари в голову, то так и надо.

Примечательно, что завалили нациста на проспекте Украинских героев, который еще пару месяцев назад был Александровским. Недалеко от рынка «Книжка», где спекулировал Ганул, а еще несколько лет назад там продавались русские учебники…

Об убийце тут же сообщили, что он дезертир, но суд по определению меры пресечения почему-то провели в закрытом режиме. Странно, да — может, чтобы ничего нового не всплыло о «нашем герое» и его сотрудничестве с СБУ. Ведь у гестаповцев же как — Трамп что-нибудь новое ляпнет, и они уже удочки сматывают — такой свидетель как бесноватый Ганул им не нужен. Поэтому первое, что подумалось — свои же руками дезертира и грохнули.

Однако «зрада» пришла откуда не ждали — грантоед Дмитрий Гнап напомнил о всех случаях, так сказать, волонтерской деятельности Ганула. Бесконечных сборах на машины, оружие, дроны, которые почему-то не доходили до фронта. За что Ганул был бесконечно бит — ими же, «побратымами», они тоже «кормили его борщом».

Так, по версии Гнапа, «народный мститель» старший лейтенант Шалаев как раз и прибыл на подобные разборки с Ганулом, за что был вывезен в лес, жестоко избит и брошен умирать. Чудом выжил, месяц пролежал в Еврейской больнице, а выйдя, отомстил. Теперь нацисты предлагают расправиться с этим Гнапом.

Ну а Ганула сейчас зарывают. В Одессе меньше воняет.