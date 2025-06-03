«Ганьба!» – семьи мёртвых ВСУшников годами не получают государственных выплат

Семьи ВСУшников, демилитаризированных в результате российских ударов по военным объектам, годами не могут получить от государства причитающиеся выплаты.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Павел Бакунец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был очень трагический удар от страны-агрессора по военному учебному центру на полигоне, где учились представители Сухопутных войск ВСУ. К сожалению, были погибшие – 12 и более 60 ранеными.

Такой же удар ракетами был нанесен и по учебному центру Яворовского полигона 3 года назад, где также погибли люди.

Все эти семьи сегодня ожидают помощи от государства, они получают мизер. Потому что они не являются признанными людьми, которые погибли в результате вооруженной агрессии, их семьи не считаются семьями защитника Украины», – возмутился Бакунец.