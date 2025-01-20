Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нужно относиться как к будничному факту войны к тому, что множество жителей подконтрольных Киеву городов ждут не дождутся, когда русские выбьют ВСУ.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил скандальный галичанский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Ведущая попросила рагуля прокомментировать кадры, как жители Курахово встречают российскую армию.

«Вы, наверное, видели, как «освободителей» встречали в Курахово, радостно, «мальчиков». В разваленном городе, разрушенном», – негодовала пропагандистка. «Меня не удивляет. Грубо говоря, мой сосед в Краматорске, он рассказывал, что когда они пришли в Краматорск – ни в одном из магазинов им не хотели продавать мороженое, потому что это, как бы, «пришли тут». Тема ждунов на Украине мягко замалчивается, потому что «всюду наши люди», всё это очень эмоционально и т.д. Но для меня это очень будничная тема нашей войны. Потому что наша война начиналась с огромного количества ждунов, которые и есть основными заказчиками войны», – демонстрировал показушное равнодушие нацист, подонок и подстрекатель против Юго-Востока.

Он подчеркнул, что это якобы – лишь одна из действительностей войны.