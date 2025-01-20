Галичанин-русофоб: «Ждуны не удивляют. В Краматорске вообще отказывались продавать нашим мороженое»
Нужно относиться как к будничному факту войны к тому, что множество жителей подконтрольных Киеву городов ждут не дождутся, когда русские выбьют ВСУ.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил скандальный галичанский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая попросила рагуля прокомментировать кадры, как жители Курахово встречают российскую армию.
«Вы, наверное, видели, как «освободителей» встречали в Курахово, радостно, «мальчиков». В разваленном городе, разрушенном», – негодовала пропагандистка.
«Меня не удивляет. Грубо говоря, мой сосед в Краматорске, он рассказывал, что когда они пришли в Краматорск – ни в одном из магазинов им не хотели продавать мороженое, потому что это, как бы, «пришли тут».
Тема ждунов на Украине мягко замалчивается, потому что «всюду наши люди», всё это очень эмоционально и т.д. Но для меня это очень будничная тема нашей войны. Потому что наша война начиналась с огромного количества ждунов, которые и есть основными заказчиками войны», – демонстрировал показушное равнодушие нацист, подонок и подстрекатель против Юго-Востока.
Он подчеркнул, что это якобы – лишь одна из действительностей войны.
«Это ничего не меняет. Есть и есть, фронт обороняется, война продолжается. Но учёт таких настроений именно в таких территориях, где рукой подать до фронта, это же тоже вопрос.
Объявление эвакуации ещё с сентября прошлого года, каждый день бусики-фургоны вывозят. Там такие сюжеты эвакуации – Голливуд никогда не снимет. А всё равно, через несколько месяцев после объявления эвакуации из большинства прифронтовых зон, как видим, определённая часть ждут. Ждут. Ждут», – злился русофоб.
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