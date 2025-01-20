Галичанин-русофоб: «Ждуны не удивляют. В Краматорске вообще отказывались продавать нашим мороженое»

Тарас Стрельцов.  
20.01.2025 22:20
  (Мск) , Львов
Просмотров: 500
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нужно относиться как к будничному факту войны к тому, что множество жителей подконтрольных Киеву городов ждут не дождутся, когда русские выбьют ВСУ.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил скандальный галичанский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно относиться как к будничному факту войны к тому, что множество жителей подконтрольных Киеву...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Ведущая попросила рагуля прокомментировать кадры, как жители Курахово встречают российскую армию.

«Вы, наверное, видели, как «освободителей» встречали в Курахово, радостно, «мальчиков». В разваленном городе, разрушенном», – негодовала пропагандистка.

«Меня не удивляет. Грубо говоря, мой сосед в Краматорске, он рассказывал, что когда они пришли в Краматорск – ни в одном из магазинов им не хотели продавать мороженое, потому что это, как бы, «пришли тут».

Тема ждунов на Украине мягко замалчивается, потому что «всюду наши люди», всё это очень эмоционально и т.д. Но для меня это очень будничная тема нашей войны. Потому что наша война начиналась с огромного количества ждунов, которые и есть основными заказчиками войны», – демонстрировал показушное равнодушие нацист, подонок и подстрекатель против Юго-Востока.

Он подчеркнул, что это якобы – лишь одна из действительностей войны.

«Это ничего не меняет. Есть и есть, фронт обороняется, война продолжается. Но учёт таких настроений именно в таких территориях, где рукой подать до фронта, это же тоже вопрос.

Объявление эвакуации ещё с сентября прошлого года, каждый день бусики-фургоны вывозят. Там такие сюжеты эвакуации – Голливуд никогда не снимет. А всё равно, через несколько месяцев после объявления эвакуации из большинства прифронтовых зон, как видим, определённая часть ждут. Ждут. Ждут», – злился русофоб.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить