Гаага дала стандартную отписку на требование начать лечить узника Радована Караджича

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Адвокат осужденного на пожизненный срок первого президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича – Горан Петрониевич – отправил запрос в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге (МОМУТ) по поводу того, что его клиенту не оказывается медицинская помощь.

При этом в сети появилась петиция с требованием лечить сербского узника, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Горан Петрониевич отметил, что администрация тюрьмы Олбани на острове Уайт в Британии не выполняет те функции, которые обязана выполнять. По этой причине ему пришлось направить в МОМУТ запрос намерен ли остаточный механизм и его председатель Грасиела Гатти Сантана принять какие-либо меры в отношении того, что британские тюремщики не оказывают адекватную медицинскую помощь первому президенту Республики Сербской Радовану Караджичу.

«Речь идет не об отбывании наказания, а о гуманитарном вопросе… Человеку в таком возрасте с хроническими заболеваниями необходимо обеспечить медицинскую помощь и уход, а не создавать ситуацию, в которой организм войдет в кризис, а затем смотреть, выйдет ли он из этого кризиса или нет», — сказал Петрониевич.

По его словам он разговаривал с Караджичем по телефону, но тот был очень слаб и едва мог говорить.

«В соответствии со своей правовой и нормативной базой, содержащей принципы, закрепленные в международных стандартах, Механизм обращается с информацией о состоянии здоровья осужденных, находящихся под его ответственностью, с максимальной конфиденциальностью», – ответили адвокату в МОМУТ, добавив что, не имеют права раскрывать частные медицинские данные любого осужденного.

При этом юриста уверили, что Сантана и MОМУТ поддерживают тесный контакт с тюремными администрациями в странах, где осужденные отбывают наказание под надзором трибунала, включая Великобританию.

Президент Республики Сербской Милорад Додик написал на своей странице в одной из социальных сетей, что условия, в которых Караджич отбывает наказание, противоречат всем международным нормам и Декларации ООН, представляя собой их грубое нарушение. Лидер боснийских сербов подписал онлайн-петицию «О соблюдении человеческих прав доктора Радована Караджича», которую с момента создания 5 февраля текущего года подписали 3 тыс. 470 человек.

Радован Караджич – психиатр, поэт, политик и первый президент Республики Сербской, который защищал боснийских сербов от агрессии исламистского режима в Сараево. По придуманным американскими политтехнологами схемам был обвинен в несуществующем «геноциде в Сребренице» и приговорен Гаагским судилищем к пожизненному заключению.