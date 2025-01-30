ФРГ тратит новые миллиарды на вооружение бундесвера, но скупится на военную помощь Украине

Сергей Рыжов.  
30.01.2025 09:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Деньги, Дзен, Политика, Украина


Bloomberg сообщает: в ходе последней регулярной парламентской сессии перед досрочными выборами, которые намечены на 23 февраля, бюджетный комитет немецкого бундестага одобрил заказ на вооружение и технику для бундесвера на сумму около 2,5 млрд евро.

Эта закупка включает в себя часть новой коммуникационной системы для Бундесвера стоимостью 1,8 миллиарда евро, пехотных принадлежностей на сумму 417 миллионов евро и около 100 миллионов евро на противотанковое оружие и боевой модуль, по словам источников, знакомых с этим вопросом, пожелавших остаться неназванными.

Bloomberg сообщает: в ходе последней регулярной парламентской сессии перед досрочными выборами, которые намечены на...

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Отмечается, что закупка является частью кампании по перевооружению, инициированной правительством Шольца после начала украинского конфликта. Ее финансируют из внебюджетного специального фонда в размере около 100 миллиардов евро, большая часть которого уже выделена.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал эти закупки «важными».Впрочем, по его словам, это не предел роста военных расходов. Он призвал увеличить их в среднесрочной перспективе минимум на 30 миллиардов евро.

На этом фоне продолжается борьба за выделение военной помощи для Украины. Этот вопрос стал одним из камней преткновения в предвыборных дебатах немецких партий.

Как пишет Reuters, бюджетный комитет бундестага призвал министра финансов страны Йорга Кукиса одобрить выделение дополнительной военной помощи Украине в размере €3 млрд.

По словам членов комитета, запрос был одобрен представителями оппозиционного консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) и либеральной Свободной демократической партии Германии (ВДП), которые отметили, что в бюджете страны достаточно средств для этой помощи Киеву.

В то же время правящие Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и партия «Зеленые» воздержались от голосования.

Фишка в том, что согласно немецкому законодательству, бюджетный комитет не может принять решение о дополнительной помощи Украине без одобрения министра финансов.

«Украине не стоит рассчитывать на поставки немецких крылатых ракет Taurus до мая, пока старое правительство остается у власти», – заявил заместитель председателя ХДС Иоганн Вадефуль.

Слова Вадефуля, подтверждают позицию канцлера Олафа Шольца, давшего понять, что он против решения о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи к досрочным парламентским выборам в ФРГ, запланированным на 23 февраля .

Шольц подтвердил, что одобрит дополнительную поставку оружия Украине только в случае, если для этого будет ослаблен долговый тормоз — правило, запрещающее правительству тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

В то же время оппозиционный блок ХДС/ХСС, Свободная демократическая партия Германии, а также «зеленые» хотят профинансировать дополнительные поставки оружия за счет незапланированных расходов в бюджете до федеральных выборов.

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