Французы в шоке от «безумных идей» Макрона по Украине

Елена Острякова.  
05.02.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция


У президента Франции Эмануэля Макрона еще остаются полномочия во внешней политике, но экономическая ситуация очень плоха, а «когда у тебя проблемы внутри страны, ты не можешь быть сильным во внешней политике».

Об этом основатель и директор Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас заявил в ходе дискуссии в американском Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У президента Франции Эмануэля Макрона еще остаются полномочия во внешней политике, но экономическая ситуация...

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«Что касается странной идеи отправить войска на Украину во время войны, то она была решительно отвергнута большинством партий и французов, потому что люди поняли, что это была безумная идея, которая могла привести к эскалации конфликта и прямой войне с Россией.

Я думаю, Макрон сделал это, чтобы стать лидером в Европе и примириться с Европой и странами Балтии, которые обвиняли его в излишней мягкости по отношению к России. Он хотел показать себя с другой стороны, чтобы быть самым сильным противником Путина», – сказал Бонифас.

Он напомнил, что Макрон раньше быстро менял свою точку зрения по Украине. Сейчас Франция не сможет давать Киеву оружие, потому что у нее «дыра в бюджете».

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