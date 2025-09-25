Запад рассматривает несколько сценариев итогов выборов в Молдове, которые состоятся в следующее воскресенье. Один из них – формирование новой прозападной силы во главе с французским шпионом, экс-министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску, который может запустить сценарий гражданской войны.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил завотделом Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрите, в списке ПАС (правящая партия во главе с Майей Санду, – авт.) на четвертом месте идет Нико Попеску. Это отец молдавской евроинтеграции, который последние два года отсиживался во Франции. Он – человек, при котором, когда он возглавлял Министерство иностранных дел, Молдавия получила статус кандидата в ЕС. Но вот он отсиделся два года, якобы он ни при чем, все, что здесь творило правительство Маи Санду ПАС, он как будто в этом не участвовал. И вот его там из Франции сейчас экспортируют назад в Молдавию. Персонаж, кстати из Соросовской пробирки, несмотря на то, что учился в нашем МГИМО, потом закончил Соросовский Европейский университет в Будапеште, потом французским шпионом стал. Я не исключаю, что под него могут запустить новый прозападный проект», – предположил он.