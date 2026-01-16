Французский генерал: Украина победит. Но не сегодня

Елена Острякова.  
16.01.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 563
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


В Европе уверены, что Украина не вступит в НАТО и не вернется к границам 1991 года.

Об этом бывший дипломат Жерар Аро, заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня Путин единственный, у кого есть ключ к прекращению войны. Он знает, что перед ним Дональд Трамп, который готов на любые уступки. Мы очень хорошо знаем, что Украина не вступит в НАТО и не вернет территории», – сказал Аро.

Ему возразил генерал, бывший командир 7-й бронетанковой бригады Франции Николя Ришо, который считает, что Украина отвоюет свои территории, если Европа даст ей достаточно оружия.

«В нынешних условиях Украина не в состоянии вернуть свои территории не потому что мы боимся Путина, а потому что на данный момент у них нет средств. Потому что мы им не предоставили средства. Завтра нет ничего невозможного, если мы дадим им средства, но сегодня мы видим, что победа Украины не случится в 2026 году», – сказал Ришо.

