Французский генерал: Украина победит. Но не сегодня

В Европе уверены, что Украина не вступит в НАТО и не вернется к границам 1991 года.

Об этом бывший дипломат Жерар Аро, заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня Путин единственный, у кого есть ключ к прекращению войны. Он знает, что перед ним Дональд Трамп, который готов на любые уступки. Мы очень хорошо знаем, что Украина не вступит в НАТО и не вернет территории», – сказал Аро.

Ему возразил генерал, бывший командир 7-й бронетанковой бригады Франции Николя Ришо, который считает, что Украина отвоюет свои территории, если Европа даст ей достаточно оружия.