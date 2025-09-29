Французский генерал требует добро на независимые от НАТО глубокие удары и подавление ПВО РФ
НАТО необходима реформа, чтобы в ряде требующих быстрых решений вопросах общее «бремя» союзников переносилось в область ответственности отдельных европейских стран.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил французский генерал Эрве де Курреж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы здесь, в Польше, очень ясно ощущаем российскую угрозу. Это ставит под угрозу наш Европейский континент. Это не просто агрессивная война на Украине. Россия использует все доступные ей средства, чтобы подорвать поддержку Украины и изменить мировой порядок в свою пользу.
Мы должны, наконец, приобрести критически важные возможности для проведения независимых операций высокой интенсивности в Европе и в рамках НАТО», – призывал он.
«Это касается противоракетной обороны, возможности нанесения глубоких ударов, подавления сил ПВО противника, стратегических средств поддержки, системы раннего предупреждения и командования управлением.
Это значит, что мы можем перейти от разделения бремени к его переносу, сохранив при этом единство стран», – вещал француз.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: