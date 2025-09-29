Французский генерал требует добро на независимые от НАТО глубокие удары и подавление ПВО РФ

НАТО необходима реформа, чтобы в ряде требующих быстрых решений вопросах общее «бремя» союзников переносилось в область ответственности отдельных европейских стран.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил французский генерал Эрве де Курреж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы здесь, в Польше, очень ясно ощущаем российскую угрозу. Это ставит под угрозу наш Европейский континент. Это не просто агрессивная война на Украине. Россия использует все доступные ей средства, чтобы подорвать поддержку Украины и изменить мировой порядок в свою пользу.

Мы должны, наконец, приобрести критически важные возможности для проведения независимых операций высокой интенсивности в Европе и в рамках НАТО», – призывал он.