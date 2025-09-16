Если Россия вступит в прямой конфликт со странами НАТО, Калининград снова станет Кенигсбергом.

Об этом в эфире телеканала TCI заявил генерал французского Иностранного легиона в отставке, бывший замначальника штаба объединенных сил НАТО в Европе Мишель Яковлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Француз несколько раз упомянул о гипотетическом «нападении России на Запад», умолчав, что это НАТОвские ракеты уже четвертый год бьют по территории РФ, убивая русских.

«То, что развернуто в Калининграде, находится в пределах досягаемости обычных средств НАТО, которые точны, которые невозможно остановить, потому что обычная артиллерия может справиться с большинством своих целей, учитывая размеры Калининграда. Так что на самом деле мы оба держимся за бороды. Если мы решим разоружить Калининград ракетно-артиллерийским залпом, мы можем это сделать. Технически говоря, мы знаем, как это сделать. Боимся ли мы ядерной реакции – это другой вопрос…

Калининград гораздо более уязвим для НАТО, чем НАТО уязвимо для Калининграда. Кто-нибудь даст понять Путину, что в случае, если он использует Калининград в качестве базы для нападения на Запад, где бы это ни было – в Балтийском море, в Польше, Германии, – что же, он заинтересован в том, чтобы выиграть войну? Потому что если он ее проиграет, Россия потеряет Калининград.

В конце концов Калининград был фактически Кёнигсбергом до недавнего времени, во времена Гитлера. Так что с полным правом тысячелетний Калининград не является Калининградом и русским, вовсе нет.

Поэтому мы должны сказать русским, будьте осторожны, если вы используете Калининград для агрессии против Запада, если вы выиграете войну, тем лучше для вас. Если вы ее проиграете, вы потеряете Калининград. Калининград снова станет Кёнигсбергом», – заявил Яковлев.