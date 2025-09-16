Французский генерал грозит отобрать Калининград у России

Анатолий Лапин.  
16.09.2025 08:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 663
 
Дзен, НАТО, Россия, Франция


Если Россия вступит в прямой конфликт со странами НАТО, Калининград снова станет Кенигсбергом.

Об этом в эфире телеканала TCI заявил генерал французского Иностранного легиона в отставке, бывший замначальника штаба объединенных сил НАТО в Европе Мишель Яковлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия вступит в прямой конфликт со странами НАТО, Калининград снова станет Кенигсбергом. Об...

Француз несколько раз упомянул о гипотетическом «нападении России на Запад», умолчав, что это НАТОвские ракеты уже четвертый год бьют по территории РФ, убивая русских.

«То, что развернуто в Калининграде, находится в пределах досягаемости обычных средств НАТО, которые точны, которые невозможно остановить, потому что обычная артиллерия может справиться с большинством своих целей, учитывая размеры Калининграда. Так что на самом деле мы оба держимся за бороды. Если мы решим разоружить Калининград ракетно-артиллерийским залпом, мы можем это сделать. Технически говоря, мы знаем, как это сделать. Боимся ли мы ядерной реакции – это другой вопрос…

Калининград гораздо более уязвим для НАТО, чем НАТО уязвимо для Калининграда. Кто-нибудь даст понять Путину, что в случае, если он использует Калининград в качестве базы для нападения на Запад, где бы это ни было – в Балтийском море, в Польше, Германии, – что же, он заинтересован в том, чтобы выиграть войну? Потому что если он ее проиграет, Россия потеряет Калининград.

В конце концов Калининград был фактически Кёнигсбергом до недавнего времени, во времена Гитлера. Так что с полным правом тысячелетний Калининград не является Калининградом и русским, вовсе нет.

Поэтому мы должны сказать русским, будьте осторожны, если вы используете Калининград для агрессии против Запада, если вы выиграете войну, тем лучше для вас. Если вы ее проиграете, вы потеряете Калининград. Калининград снова станет Кёнигсбергом», – заявил Яковлев.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить