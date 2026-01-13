Французская радиоведущая опешила от прогноза по Украине бывшего соратника Ельцина

Анатолий Лапин.  
13.01.2026 11:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3919
 
Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Франция


Сценарий, рассчитанный на то, что Украина сможет победить Россию, благодаря западной помощи, не оправдался.

Об этом в эфире «Radio J Mag» заявил эмигрировавший во Францию писатель и дипломат, бывший советник Михаила Горбачева и экс-соратник Бориса Ельцина Владимир Федоровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть сценарий, который был разработан в западном мейнстриме, что Украина выиграет войну, что у Запада есть преимущества… Это не дало результата.

Вы понимаете, они думали, что Запад имеет технологическое преимущество в этом плане. Если мы посчитаем все западные силы, в обычном плане у них есть превосходство. Это может дать результат.

Это было основано на анализе, на том факте, что Россия развалится, который вы знаете лучше меня, мы обсуждали это в Европейском парламенте. Они сказали, что Россия распадется на 37 стран, что угодно, и Путин умрет от рака. Он не умирает больше, чем когда-либо, он занимается спортом и так далее», – заявил Федоровский.

Его слова заметно не понравились радиоведущей, который несколько раз пыталась возразить гостю, на что получила гневные комментарии зрителей и слушателей, обвинивших в разжигании войны.

Федоров же уточнил, что одной из причин неудач Украины и Запада является нехватка солдат в ВСУ, а также недооценка ресурсов России при том, что западные ресурсы иссякают.

