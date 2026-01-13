Французская радиоведущая опешила от прогноза по Украине бывшего соратника Ельцина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сценарий, рассчитанный на то, что Украина сможет победить Россию, благодаря западной помощи, не оправдался.

Об этом в эфире «Radio J Mag» заявил эмигрировавший во Францию писатель и дипломат, бывший советник Михаила Горбачева и экс-соратник Бориса Ельцина Владимир Федоровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть сценарий, который был разработан в западном мейнстриме, что Украина выиграет войну, что у Запада есть преимущества… Это не дало результата. Вы понимаете, они думали, что Запад имеет технологическое преимущество в этом плане. Если мы посчитаем все западные силы, в обычном плане у них есть превосходство. Это может дать результат. Это было основано на анализе, на том факте, что Россия развалится, который вы знаете лучше меня, мы обсуждали это в Европейском парламенте. Они сказали, что Россия распадется на 37 стран, что угодно, и Путин умрет от рака. Он не умирает больше, чем когда-либо, он занимается спортом и так далее», – заявил Федоровский.

Его слова заметно не понравились радиоведущей, который несколько раз пыталась возразить гостю, на что получила гневные комментарии зрителей и слушателей, обвинивших в разжигании войны.

Федоров же уточнил, что одной из причин неудач Украины и Запада является нехватка солдат в ВСУ, а также недооценка ресурсов России при том, что западные ресурсы иссякают.