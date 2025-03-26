Франция и Великобритания наращивают удары по Крыму – офицер РФ

Катя Добрина.  
26.03.2025 18:43
  (Мск) , Севастополь
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, Франция


Количество атак БПЛА по Крыму растет, как и число ударов по объектам инфраструктуры в разных регионах. Этим Великобритания и Франция пытаются добиться своего прямого участия в переговорах по украинскому кризису.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество атак БПЛА по Крыму растет, как и число ударов по объектам инфраструктуры в...

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«В последний месяц по Севастополю и вообще по Крыму ежедневно отправляются от 15 до 30 беспилотников – это большое количество для данной территории. Плюс идут удары HIMARS и Storm Shadow/SCALP-EG – это ракеты, которые обслуживают специалисты стран-изготовителей. И, безусловно, эти специалисты должны находиться на территории Украины, готовить полётные задания, маршруты и так далее.

Они отправляют беспилотники, пробивают маршрут и следом отправляют ракеты. Без специалистов НАТО, как и без специального программного обеспечения – это не получится. Обучать украинцев там никто не собирается. Украинцев обучают в качестве пехотинцев – поди и умри за Европу или стань участником программы «чёрный трансплантолог», и твоя печень будет находиться у кого-то в Европе, и ты будешь счастливым обладателем европаспорта», – отметил он.

По словам эксперта, удары по нашей критической инфраструктуре продолжаются и ещё будут продолжаться.

«Тем самым они хотят за столом переговоров столкнуть Россию и Украину, и посадить Великобританию и Францию, чтобы они тоже были в системе переговорного процесса. По большому счету, они хотят просто раздеребанить Украину на составные части. Там какой интерес имеется – затянуть конфликт подольше и как можно больше заработать на нём денег», – заключил Киселёв.

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