Фракция Зеленского в Раде продемонстрировала полное наплевательство на гибнущих в Курской области ВСУшников
Несмотря на бедственное положение ВСУ, Верховная рада решила не созывать экстренный Комитет по ситуации в Курской области.
С таким предложением выступила депутат Людмила Буймистер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я только что вернулась с Сумщины, где сегодня собственными глазами увидела и услышала, что происходит в Курской области. Сегодня время военных решений по Курску уже истекло. Настало время политических решений. Но мы не видим президента Украины, мы не видим Ставку верховного главнокомандующего по этому вопросу. Мы даже не видим председателя Верховной рады Украины сегодня в зале.
Коллеги, я вас призываю проголосовать, и срочно созвать заседание Комитета национальной безопасности и обороны с участием главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для обсуждения политических решений по ситуации в Курской области.
Иначе каждая жизнь наших ребят, которые сейчас попадают в плен, которых подвергают пыткам и убивают, будет на вашей совести!», – призвала Буймистер.
Однако среди остальных депутатов предложение вызвало спор – её многие не подержали. В зале разразился спор.
«Мы не можем этого голосовать, потому что главнокомандующий ВСУ Сырский не принимает политических решений, он командует Вооруженными Силами. О каких политических решениях с ним может идти речь?», – возразил депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.
В ходе голосования предложение поддержали всего 118 депутатов из необходимых 226, и срочное заседание комитета решили не собирать.
Однако депутат София Федина подчеркнула, что со стороны «монобольшинства» это было преступным игнорированием гибели множества украинских солдат.
«Это была вопиющая безответственность со стороны Верховной рады, точнее, монобольшинства, когда вы отказались от немедленного созыва Комитета по делам безопасности и обороны, чтобы обсуждать ситуацию на Курщине, и в конечном итоге на границе с Сумщиной.
Потому что если бы вы хоть немножко отвлеклись от своих дел, вам бы было понятно, насколько критична там ситуация, как много погибших, пропавших без вести и пленных украинских военнослужащих.
И пока вы здесь забавляетесь заявочками, на самом деле мы имеем вопиющую ситуацию, за которую платим огромной кровью. Но вам как монобольшинству на это все абсолютно все равно, поэтому вы занимаетесь очередными нарушениями законов!», – возмутилась депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: