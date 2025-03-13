Фракция Зеленского в Раде продемонстрировала полное наплевательство на гибнущих в Курской области ВСУшников

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Несмотря на бедственное положение ВСУ, Верховная рада решила не созывать экстренный Комитет по ситуации в Курской области.

С таким предложением выступила депутат Людмила Буймистер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я только что вернулась с Сумщины, где сегодня собственными глазами увидела и услышала, что происходит в Курской области. Сегодня время военных решений по Курску уже истекло. Настало время политических решений. Но мы не видим президента Украины, мы не видим Ставку верховного главнокомандующего по этому вопросу. Мы даже не видим председателя Верховной рады Украины сегодня в зале. Коллеги, я вас призываю проголосовать, и срочно созвать заседание Комитета национальной безопасности и обороны с участием главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для обсуждения политических решений по ситуации в Курской области. Иначе каждая жизнь наших ребят, которые сейчас попадают в плен, которых подвергают пыткам и убивают, будет на вашей совести!», – призвала Буймистер.

Однако среди остальных депутатов предложение вызвало спор – её многие не подержали. В зале разразился спор.

«Мы не можем этого голосовать, потому что главнокомандующий ВСУ Сырский не принимает политических решений, он командует Вооруженными Силами. О каких политических решениях с ним может идти речь?», – возразил депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

В ходе голосования предложение поддержали всего 118 депутатов из необходимых 226, и срочное заседание комитета решили не собирать.

Однако депутат София Федина подчеркнула, что со стороны «монобольшинства» это было преступным игнорированием гибели множества украинских солдат.