Foreign Policy: Европа продает Украине несбыточную мечту

Обещания вступления Украины в ЕС практически нереализуемы на практике.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», к такому выводу приходит специализирующийся на геополитике влиятельный американский журнал Foreign Policy, опубликовавший на эту тему статью под красноречивым заголовком «Европа продает Украине несбыточную мечту».

Отмечается, что кроме масштабной коррупции, «есть и другие препятствия, из-за которых дата вступления в ЕС в 2030 году кажется заоблачной».

«Блок не принимал новых членов с 2014 года, и по всему континенту наблюдается сдержанный энтузиазм по поводу того, чтобы начать сначала с Черногории и Албании (они возглавляют список), а затем перейти к Украине и Молдавии. Франция скептически относится к возможности расширения на восток, а французские избиратели опасаются, что крайне правые могут воспользоваться антииммигрантскими настроениями и одержать победу в 2027 году. В Австрии, Чехии и Франции менее 46% граждан поддерживают дальнейшее расширение. Венгрия и Словакия (а теперь, возможно, и Чехия) открыто заявляют о своих возражениях против вступления Украины в союз. Опросы показывают, что рядовые поляки не одобряют членство своего соседа, а недавние разногласия по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции ещё больше осложнили отношения, и без того увязшие в исторических проблемах. В Германии, согласно опросам, лидирует пророссийская, нагнетающая страх «Альтернатива для Германии», – говорится в статье.

Автор статьи считает, что раз членство в ЕС не предвидится в столь близком будущем, «европейские лидеры оказывают Украине медвежью услугу своей неискренней поддержкой».

Указывается, что комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос изначально дала зелёный свет на возможное членство Украины в ЕС, но затем включила заднюю, заявив, «не хочет прослыть комиссаром, приносящим троянских коней».

Впрочем, подытоживая, издание немного подсластило горькую пилюлю, приведя мнение Ульфа Бруннбауэра, историка из Регенсбургского университета.

«Давно пора серьёзно рассмотреть поэтапный процесс вступления. Что-то более креативное и более свободное, чем полное членство. В конце концов, Украина уже считается фактическим членом. Должна быть возможность полноценного участия в некоторых областях, но не сразу с правом вето», – считает Бруннбауэр.

Foreign Policy признает, что «Зеленский имеет в виду не это, говоря о членстве, и ЕС не станет предоставлять гарантии защиты стране, находящейся в состоянии войны или частично оккупированной».