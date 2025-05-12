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Финляндия присоединилась к ряду европейских стран, ужесточивших правила для граждан РФ в сфере недвижимости. Произошло это в рамках общего повышения градуса русофобии, когда наши чухонские соседи отказались от почти 80-летнего курса на нейтралитет и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, который дико раздражал НАТО.

Удовлетворение заявки о приеме финнов в альянс в мае 2022 года обнажило увесистый камень за пазухой, долгое время скрываемый соседями по отношению к нашей стране в течение десятилетий.

И вот, правительство Суоми утвердило новые правила, направленные на ограничение приобретения жилья и земельных участков россиянами. Эти шаги стали результатом параноидальных опасений «повторной оккупации и советизации Финляндии».

Официально нововведения объясняются «защитой стратегических интересов, особенно в приграничных регионах» – дескать, русские понакупят недвижимости вблизи военных объектов.

По накалу неадеквата это напоминает алармистскую истерию США по отношению к собственным гражданам японского и корейского происхождения в годы Второй Мировой.

Финские власти называют и другие причины – якобы, сделки с недвижимостью гражданами РФ в предыдущие годы вызывали «социальное напряжение». Местные жители жаловались на рост цен и дефицит доступного жилья, особенно в курортных зонах, таких как Лапландия и прибрежные регионы.

Действительно, российские граждане рассматривали Финляндию чем-то вроде «ближней дачи» для комфортного времяпровождения в дни зимних каникул. И этот подход «рюсся», дескать, травмировал национальную гордость фиников.

С апреля 2025 года граждане РФ и российские компании обязаны получать специальное разрешение финских госорганов. Транзакции, совершенные без одобрения властей, будут признаны недействительными, а покупатели – оштрафованы.

Исключения предусмотрены для лиц с видом на жительство в Финляндии или граждан ЕС.

Российский МИД осудил ограничения как «дискриминационные» и призвал Хельсинки пересмотреть решение. Ряд депутатов Госдумы анонсировали возможность симметричных мер, включая ограничения для финских компаний в России.

Уже известно, что число сделок с участием россиян сократилось на 40%. Это привело к падению цен в премиальных сегментах, но также вызвало опасения среди финских застройщиков, теряющих часть клиентов.

С мест также сообщают об упадке финского малого и среднего бизнеса, резком повышении уровня безработицы в приграничных районах Финляндии, ранее облюбованных российскими дачниками.

Перспективы и выводы.

Финские власти подчеркивают временный характер мер, связанных с текущим кризисом, но Москва не видит причин для потепления отношений. В самом деле, поощрение частных инвестиций в экономику откровенно враждебного государства – повторение государственного мазохизма «святых девяностых».

С другой стороны, горький урок релокантам, взявшим низкий старт в сторону «прекрасного Запада»: за редким исключением, не имеет смысла искать пристанища в «цивилизованных» странах, пока не закончится СВО.

В 2022 году релоканты рассматривались Западом в качестве механизма давления на Россию, но по мере военного поражения и все усиливающейся токсичности киевского режима «люди с прекрасными лицами» перестали интересовать спонсоров как не оправдавший ожиданий актив, превратившийся в балласт.