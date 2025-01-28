Финита ля комедия. Орбан снова решил свои вопросы в ЕС за счет шантажа

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Венгрия все же проголосовала за продление действия текущих санкций ЕС против России. В обмен на свой голос Будапешт добился от европейских чиновников требуемые гарантии об энергобезопасности и заявления о важности энергетической инфраструктуры Украины.

Еврокомиссия также пообещала Венгрии «защищать» газо- и нефтепроводы, по которым сырье поступает из России в страны ЕС. В частности, «Турецкий поток», недавно атакованный ВСУ.

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Текст решения гласит, Еврокомиссии гласит, что она «готова продолжить обсуждение с Украиной поставок через ее газопроводную систему», подключив к этому обсуждению Венгрию со Словакией, а также обещает обратиться к Украине с просьбой о гарантиях поддержания нефтепроводных поставок в ЕС.

Будапешт заявил, что остался удовлетворен заявлением, однако о какой-то конкретике в нем говорить сложно. По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, за перемену мнения Венгрии стоит благодарить Дональда Трампа.

«В своей соцсети он назвал Владимира Путина агрессором и пригрозил ему санкциями. Так что, надеюсь, венгерское руководство осознало мудрость санкций», – отметил поляк.

«Орбан ожидал, что Трамп вмешается в ситуацию с войной таким образом, чтобы это было выгодно и Путину, и ему», – говорит эксперт немецкого фонда Маршалла в США Жужанна Вег, по мненмю которой «Орбану пришлось смягчить тон своих высказываний против санкций, и теперь он вынужден осторожно выстраивать связи с Москвой и Вашингтоном».

Таким образом, вопреки опасениям Брюсселя, санкции ЕС продолжат действовать и после 31 января. Но новое голосование по вопросу их продления состоится всего через полгода – а значит, для «пророссийских» венгров снова откроется заветное окно возможностей для шантажа и решения своих вопросов. Россия и ее интересы являются тут лишь подходящкй разменной монетой.