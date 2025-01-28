Финал санкционной войны: немцы оказались главными покупателями российского СПГ

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ФРГ продолжает играть центральную роль в импорте сжиженного природного газа из России в ЕС, говорится в докладе немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe на основе данных аналитической компании Kpler.

Из них следует, что немецкая госкомпания SEFE в 2024 году нарастила импорт СПГ в шесть раз, при этом 5,66 млрд кубометров поступили во французский Дюнкерк на берегу Ла-Манша.

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СПГ, принимаемый SEFE в Дюнкерке, продается на торговых площадках во Франции и Бельгии. Однако невозможно определить, какая часть газа, поступающего во Францию, в итоге попадает в немецкую газовую сеть, отмечается в докладе.

SEFE продолжает импорт СПГ во Францию в рамках действующего контракта, поскольку санкции ЕС не распространяются на импорт российского сжиженного газа.

Компания пояснила, что даже в случае отказа от приемки газа необходимо будет оплачивать его объемы, что позволит поставщикам повторно продать эти объемы и поддержать российскую экономику.

Несмотря на многочисленные санкции ЕС, запрещающие инвестиции в новые проекты СПГ в России, использование портов ЕС для перевалки СПГ в третьи страны, а также импорт через терминалы, не подключенные к газовой сети Европейского Союза. СПГ из России продолжает ввозиться в страны Евросоюза.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году в ЕС было импортировано 20 млрд кубометров российского СПГ, по сравнению с 18 млрд в предыдущем году.

Согласно Еврокомиссии, крупнейшими импортерами СПГ в ЕС являются Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия и Италия. Газ, поступающий через терминалы в этих странах, смешивается с другим газом в газотранспортной системе и далее поставляется в том числе и в Германию.

По оценкам DUH и других организаций, доля российского СПГ в общих объемах импорта газа в Германию в 2023 году составляла от 3 до 9,2 процента. Эти расчеты основывались на анализе газовых потоков между Францией, Бельгией и Германией. Однако недостаточная прозрачность газового рынка ЕС позволяет скрывать происхождение российского газа, отмечается в докладе.