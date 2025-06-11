Фашистка Санду в Одессе: «Путин на Молдове не остановится, загнёмся под диктатурой!»
У России огромные ресурсы и возможности, а Украина получает от «партнёров» гораздо меньше и слишком поздно. Ситуацию нужно перевернуть.
Об этом в Одессе на саммите Украина–Юго-Восточная Европа заявила молдавский диктатор и румынская нацистка Майя Санду, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия не остановится даже в Молдавии, если не остановить её на Украине. Поддержка Украины не должна быть такой, какой она была до сих пор – нерешительная, непостоянная, небольшая. Нужно помогать быстрее. У России огромные ресурсы и возможности, Украина получает меньше и слишком поздно. Мы должны перевернуть эту ситуацию, это наша роль.
Независимая европейская Украина – это не добродетельный акт, это наш жизненный интерес. Промедление выставляет слишком высокую цену, когда агрессора не останавливают раньше, затраты становятся нестерпимыми и недосягаемыми», – вещала Санду.
«Нужно крепчать вместе, иначе мы все можем погибнуть под [неразборчиво] диктатурой диктатора, который прокладывает дорогу другим диктаторам и будет разрушать с ними целый мир», – добавила румынка-лесбиянка, которую просроченный президент Зеленский усадил по правую руку от себя.
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