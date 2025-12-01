Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самый сильный рычаг, который есть у Европы, чтобы посадить Москву за стол переговоров, это судьба замороженных российских активов.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной с премьер-министром Польши пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы только что разговаривали по телефону с Зеленским, Макроном и Стармером и другими европейскими партнёрами. Впереди важные дни и недели для Украины. Мы преследуем следующие стратегические цели… Во-первых, мы делаем всё, чтобы помочь Киеву противостоять российскому агрессору. Мы хотим использовать самый сильный рычаг, который у нас есть, чтобы посадить Москву за стол переговоров. Вместе мы хотим добиться в Брюсселе, чтобы мы могли использовать замороженные российские активы. Во-вторых, мы удерживаем трансатлантическое сообщество вместе, насколько это возможно. Переговоры в Женеве привели к первоначальному прогрессу в разработке мирного плана. И для этого мы находимся в постоянном контакте с Украиной и США на уровне наших советников. У нас есть чёткий курс на это. Никакого решения по Украине и Европе без Украины и европейцев! Никакого диктата мира через голову Украины! Никакого ослабления или раскола ЕС и НАТО!», – митинговал немецкий фашист.

Он подчеркнул, что «на Украине на карту поставлено единство Европы».