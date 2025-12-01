Фашист Мерц: «Никакого диктата мира через головы ЕС и Украины!»

Максим Столяров.  
01.12.2025 19:21
  (Мск) , Москва
Самый сильный рычаг, который есть у Европы, чтобы посадить Москву за стол переговоров, это судьба замороженных российских активов.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной с премьер-министром Польши пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы только что разговаривали по телефону с Зеленским, Макроном и Стармером и другими европейскими партнёрами. Впереди важные дни и недели для Украины. Мы преследуем следующие стратегические цели…

Во-первых, мы делаем всё, чтобы помочь Киеву противостоять российскому агрессору. Мы хотим использовать самый сильный рычаг, который у нас есть, чтобы посадить Москву за стол переговоров. Вместе мы хотим добиться в Брюсселе, чтобы мы могли использовать замороженные российские активы.

Во-вторых, мы удерживаем трансатлантическое сообщество вместе, насколько это возможно. Переговоры в Женеве привели к первоначальному прогрессу в разработке мирного плана. И для этого мы находимся в постоянном контакте с Украиной и США на уровне наших советников. У нас есть чёткий курс на это.

Никакого решения по Украине и Европе без Украины и европейцев! Никакого диктата мира через голову Украины! Никакого ослабления или раскола ЕС и НАТО!»,  – митинговал немецкий фашист.

Он подчеркнул, что «на Украине на карту поставлено единство Европы».

«Ничто не должно встать между поляками и немцами! С Францией, Великобританией, с Италией и другими – мы несём особую ответственность за то, чтобы ничто и никто не вбивал клин в Европе!», –  вещал потомок нацистов.

