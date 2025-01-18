Фальстарт Мураева: «НАШИ» не придут

В том, что ветер перемен несет с собой давно подзабытое украинцами предчувствие скорых выборов, сейчас в Киеве не говорит только ленивый.

И хотя это пока лишь возможность, а не свершившийся факт, и впереди целая развилка из возможных альтернатив, тем не менее, соблазн настолько велик, что заставляет рисковать, теряя осторожность, даже тех обитателей украинского политического водоема, которые с момента начала войны зарылись в самый глубокий придонный ил и не подавали признаков жизни уже больше трех лет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Свежая интрига началась, как нынче принято, в соцсетях, где внезапно ожил практически мертвый с начала 2022 года канал Евгения Мураева – бывшего украинского нардепа и бизнесмена средней руки, бывшего владельца запрещенного канала «НАШ» и партии с тем же словом, только во множественном числе в названии. Последний раз Мураева украинские журналисты засекли в аэропорту Вены в 2023 году, а Украину он покинул, если верить открытым источникам, в 2022-м.

«Дорогие друзья, наступил момент, которого ждали многие из нас. Мы с командой единомышленников запускаем медийную платформу, которая должна стать не просто очередным медиа проектом, а площадкой для объединения украинцев, ради идеи мира и возвращения домой! В ходе нашей деятельности, я буду встречаться и общаться с людьми, которые являются не только носителями идей, но и их создателями. С помощью подобного общения, мы соберем смыслы, которые заложат фундамент построения новой, а главное справедливой системы».

Цитата выше – это пафосный анонс на странице в Телеграм автора упомянутого интервью с Мураевым – бежавшего с Украины и ныне обретающегося, по слухам, в Крыму, политкомментатора Александра Лазарева, до войны не вылезавшего из эфиров мураевского канала. И, согласно тем же слухам, обязанного своим благополучным выездом из страны связям того же Мураева.

Хотя Лазарев мог бы ничего не говорить – всем и так понятно, что нынешний всплеск активности Мураева сугубо предвыборный. Не запахни в воздухе близким праздником демократии , наш герой так бы и сидел, помалкивая в тряпочку в далеком Китае, где он, по его же собственным словам, ныне живет и работает.

Но, видимо, заказчик уверен в том, что много патоки не бывает. А потому, мы читаем у Лазарева еще и это:

«Я долго думал над тем, с кем начать свой первый разговор. Кто бы мог, с высоты пройденного пути, дать дельные советы не только мне, но и всем нам? В чьем мнении люди действительно нуждаются? К кому до сих пор испытывают доверие?»

Ну, вы правильно поняли: этот человек – МУРАЕВ.

А чтобы вышеприведенная аттестация не казалась наивному обывателю громким пустословием, не поскупились даже на оплату ботофермы, накрутившей этому видео аж 17 тысяч комментариев. Вот это я понимаю, востребованный нацией человечище! «Хош вынай его из ступы – и министром во дворец», – как сказал бы по этому поводу покойный классик.

Впрочем, если углубиться в просмотр самого интервью, то выяснится, что ничего принципиально нового или прорывного Мураев там не сказал. Умудрившись аккуратно обойти даже реально интересные темы вроде того, кто же помог ему своевременно уйти с радаров в самом начале СВО. Такая осторожность мотивировалась тем, «чтобы не навредить людям, которые мне помогли».

Но и в тех вопросах, которые уж никак не натянешь на глобус какой-либо тайны, беглый политик тоже не был оригинален. Например, выступив в роли Капитана Очевидность с сентенцией, что Зеленский «ни при каких обстоятельствах не собирается заканчивать войну». Согласитесь, это явно не те мысли, ради озвучивания которых вслух стоило прерывать трехлетний обет молчания.

Не тянут на сенсацию или откровение и те несколько раз, когда Мураев в ходе интервью вспоминал Россию. С которой «у нас многовековая история в рамках единого государства». Идущую войну он назвал «плохими отношения между странами», а украинцев и русских «не чужим народом». Думаю, не один я в эти моменты ощущал дежавю, как будто попал в уютный 2018-й в студию канала «НАШ». Там такого словесного добра было с горкой – от спикеров на любой вкус. Ну, а толку?

Так что, выходит, что Мураев зря решил напомнить о себе потенциальным избирателям и это интервью можно считать фальстартом – таким же, как приснопамятный спич его бывшего коллеги по ОПЗЖ Юрия Бойко о сносящих памятники радикалах (с последующими извинениями перед ними же)?

Впрочем, кое-какого эффекта эти медиа-маневры в тылу у Зеленского все же достигли, обратив на себя внимание благодарных зрителей в штатском, отслеживающих подобные эфиры по долгу службы. Не прошло и 20 часов после выкладки интервью на Youtube, как СБУ сообщила об обыске и вручении живущему в Киеве подозрения бывшему телеведущему канала «Наш» Максу Назарову. Ему вменяют тяжкую статью УК – «оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины».

По версии охранки, Назаров приглашал на свои эфиры экспертов, многие из которых сейчас скрываются в России. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае обвинительного приговора Назарову грозит до 8 лет тюрьмы.

Несложно сложить два и два, чтобы понять, что это такая ассиметричная «ответка» Мураеву от Банковой. Хоть Назаров и божится, что давно прекратил всякие контакты с бывшим шефом. Так это или нет – бабушка надвое сказала, однако на всякий случай «людей Мураева» держат под дамокловым мечом уголовки.

Зацените, как оперативно работают – не успел Мураев возбудиться в соцети, как Назарову прилетела «пидозра». Ведь, все понимают – дело не в Мураеве, как таковом – лично он, скорее всего, даже не прошел бы регистрацию в ЦИК на основании того, что является фигурантом дела о госизмене. Пример Анатолия Шария, которого не включили в список его же именной партии в «вегетарианском» 2019 году памятен и показателен. А сейчас на дворе куда более суровый 2025-й.

Куда опаснее оставшаяся на Украине и потенциально готовая к развертыванию по команде из-за рубежа организационная и медийная инфраструктура, с Мураевым аффилированная. Как говорится, нездоровые амбиции надо давить на корню. Заодно это и намек всем затаившимся участникам «сеточки», что в случае чего придут и к ним.

Мораль в этой истории простая. Почтенной публике наглядно продемонстрировали, что Зеленский держится крепко, и сдавать бразды не намерен. Как оно там сложится с Трампом – бог весть, ни один из вариантов списывать со счетов нельзя. Однако добровольно уходить нынешний гетман не собирается и будет драться за кресло до последнего. И даже если обстоятельства вынудят его пойти на переподтверждение полномочий путем выборов, он на них намерен побеждать, а не проигрывать.

А его потенциальным конкурентам лучше, от греха подальше, выбросить из головы мечты о странном и сосредоточиться на изучении китайского языка.